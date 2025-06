Meteo, ondate di calore in arrivo: 13 città con bollino arancione oggi, domani allerta rossa in 6 capoluoghi

L’Italia si prepara a vivere due giorni di caldo record, con 13 città sotto bollino arancione oggi e 6 in allerta rossa domani. Le ondate di calore intensificano il loro impatto, mettendo a rischio la salute di milioni di cittadini. È fondamentale restare informati e adottare le precauzioni necessarie per affrontare questa ondata di calore intensissima. La prevenzione diventa ora la nostra arma migliore contro il caldo torrido in arrivo.