Meteo, caldo intenso sull'Italia: oggi 6 città in bollino arancione e 13 in allerta gialla

L’ondata di calore continua a colpire l’Italia, con temperature elevate che oggi, sabato 9 agosto, portano a 6 le città con bollino arancione e a 13 quelle in allerta gialla, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute.

Rispetto ai giorni scorsi, i bollini verdi si riducono drasticamente, passando a 8. Le città in livello 2 di allerta (bollino arancione) sono Firenze, Bologna, Bolzano, Brescia, Perugia e Rieti. In bollino giallo figurano invece Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Per domani, domenica 10 agosto, a Firenze scatterà il primo bollino rosso del mese, indicatore del livello massimo di allerta per le ondate di calore. Tredici le città in bollino arancione: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona.

Previsti inoltre 6 bollini gialli per Ancona, Civitavecchia, Genova, Palermo, Venezia e Viterbo, mentre resteranno in bollino verde Bari, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Pescara e Reggio Calabria.