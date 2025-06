Meteo, ondate di calore in aumento sull'Italia: oggi bollino arancione in tre città

Il caldo intenso continua a colpire l’Italia, con effetti sempre più rilevanti sulla salute pubblica. Oggi, mercoledì 10 giugno, il ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino che segnala un’allerta di livello 2 – il cosiddetto bollino arancione – in tre città: Bolzano, Campobasso e Perugia.

Il livello 2 indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono costituire un rischio per la salute, soprattutto per i soggetti più vulnerabili come anziani, bambini e persone con patologie croniche. In queste aree, è raccomandato limitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata e mantenere un’adeguata idratazione.

Leggi anche Meteo, caldo africano sull'Italia: ondata rovente con picchi fino a 40 gradi

Accanto alle tre città in bollino arancione, il bollettino segnala un livello 1 – bollino giallo – per altre nove città italiane: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Rieti, Roma, Torino e Verona. Questo livello di pre-allerta evidenzia l’arrivo imminente di una possibile ondata di calore con effetti negativi sulla salute.

I bollettini, aggiornati quotidianamente dal ministero della Salute, forniscono previsioni a 24, 48 e 72 ore per 27 città italiane. L’obiettivo è informare tempestivamente la popolazione sui rischi associati alle ondate di calore e promuovere comportamenti di prevenzione.

La pubblicazione dei bollettini è attiva ogni anno da maggio a settembre. Per il 2025, il servizio è partito lunedì 26 maggio e resterà attivo fino al 20 settembre. Gli aggiornamenti sono disponibili dal lunedì al venerdì alle ore 11 sul portale ufficiale del ministero, e consultabili anche tramite l’app Caldo e Salute, disponibile per dispositivi Android su Google Play.