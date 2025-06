Recensione Tastiera EPOMAKER Galaxy100

Una tastiera per veri appassionati

Nel panorama delle tastiere meccaniche personalizzabili, EPOMAKER ha costruito nel tempo una solida reputazione tra gli appassionati grazie a prodotti curati e accessibili, spesso ispirati al mondo delle custom keyboard. Con la Galaxy100, l’azienda alza ulteriormente l’asticella e si rivolge a una nicchia esigente, proponendo una tastiera full-size compatta (layout 1800) costruita interamente in alluminio, dotata di supporto QMK/VIA, batteria ad alta capacità e una cura maniacale per l’esperienza di digitazione. Ma sarà davvero all’altezza delle aspettative? Scopriamolo nella nostra recensione completa.

Materiali e design – L’estetica incontra la sostanza

Il primo impatto con la Galaxy100 è di quelli importanti. La tastiera arriva in una confezione sobria ma ben protetta, e appena la si solleva ci si rende conto subito del peso – ben 2 kg – che è tutto merito della scocca in alluminio CNC verniciata a polvere. Non è solo una scelta estetica: la struttura dona un'impressione di solidità e durata fuori dal comune. Niente scricchiolii, nessuna flessione, e una piacevole sensazione premium al tatto. Il layout 1800 consente di avere tutti i tasti di una tastiera full-size, inclusi tastierino numerico e frecce direzionali, ma in uno spazio più compatto. Il design è pulito e moderno, valorizzato da keycap in PBT double-shot o dye-sub (a seconda della versione) con profili MDA o Cherry, entrambi comodi e ben profilati. Il font è elegante, senza eccessi da “gaming”, e la retroilluminazione RGB con LED orientati a sud si integra senza stonature: non eccessiva, ma ben visibile e completamente personalizzabile. Una menzione speciale va alla manopola in metallo in alto a destra, che offre un feedback deciso e preciso per il controllo del volume o per altre funzioni assegnabili via VIA. È una chicca che impreziosisce ulteriormente il prodotto.

Hardware e prestazioni – Personalizzazione e qualità costruttiva al top

Sotto la superficie, la Galaxy100 nasconde una progettazione attenta ai dettagli. La tastiera è basata su una struttura gasket mount, una delle più amate tra gli appassionati, perché capace di unire flessibilità e rigidità per una digitazione più “ammortizzata” e meno affaticante. Questo risultato è potenziato da ben 5 strati di materiali smorzanti, tra cui Poron, IXPE, EMDP e PET, che non solo riducono le vibrazioni e il rumore, ma restituiscono un suono rotondo, pieno, e molto piacevole: una sorta di “thock” morbido e rilassante. Gli switch lineari lubrificati di fabbrica (i cosiddetti "marble switches") contribuiscono ulteriormente a un feeling fluido e silenzioso. Non ci sono rimbalzi, nessun attrito secco, e il risultato è una digitazione consistente, stabile e precisa. Grazie al PCB hot-swap compatibile con switch meccanici a 3 o 5 pin, gli utenti possono anche cambiare gli switch senza saldature: una caratteristica sempre più richiesta.

Dal punto di vista della connettività, la tastiera supporta modalità cablata, wireless a 2,4 GHz e Bluetooth 5.0, con una latency rispettivamente di 2,81 ms, 4,72 ms e 15 ms. Nelle nostre prove, il collegamento a 2,4 GHz è risultato estremamente stabile e reattivo anche in sessioni di gaming, rendendo il cavo praticamente superfluo. La batteria da 8000 mAh garantisce un'autonomia davvero estesa, perfetta per l'uso quotidiano o anche per chi vuole portarla in studio o in ufficio senza preoccuparsi troppo della ricarica. Non manca ovviamente il supporto a QMK/VIA, che consente una mappatura totale della tastiera, macro personalizzabili, layer multipli e aggiornamenti firmware. Una vera manna per chi desidera un’esperienza su misura, sia in ambito lavorativo che ludico.

Uso quotidiano – Comoda, versatile, silenziosa

In utilizzo quotidiano, la Galaxy100 convince sotto ogni punto di vista. La digitazione è estremamente confortevole, grazie al montaggio a guarnizione, ai materiali smorzanti e alla forma ergonomica della tastiera (angolo di inclinazione di circa 7°). Dopo ore di scrittura continua, si nota un affaticamento ridotto rispetto a molte concorrenti. Il layout 1800 è una scelta azzeccata per chi cerca una tastiera completa ma senza eccessi di ingombro. Il tastierino numerico è utile per chi lavora con fogli di calcolo o software da ufficio, mentre i tasti funzione e la manopola tornano utili anche nel contesto multimediale. La Galaxy100 si rivela quindi una tastiera ibrida perfetta: adatta all’ufficio, ma con abbastanza carattere e prestazioni per soddisfare anche un gamer o un creator.

La compatibilità con Windows, Mac e Android è solida: il passaggio tra dispositivi è rapido e la riconfigurazione dei layout è facile grazie al software VIA. Unica pecca: niente supporto per console come PS4, PS5 o Nintendo Switch, ma si tratta di un limite comprensibile considerando la fascia di utilizzo prevista.

Conclusioni

La EPOMAKER Galaxy100 è una tastiera che osa e convince. Un prodotto che dimostra come una tastiera meccanica premium possa essere accessibile senza compromessi reali. La cura riposta nei materiali, nel design, nella progettazione acustica e nella flessibilità d’uso la rendono una delle proposte più complete della sua categoria. È evidente che sia pensata da appassionati per appassionati: ogni dettaglio, dal PCB hot-swap alla manopola in metallo, dagli switch lubrificati alla struttura gasket, è pensato per offrire il massimo in termini di sensazione, personalizzazione e durata.

Non è una tastiera per tutti: il peso, le dimensioni e il prezzo la rendono un prodotto di nicchia. Ma per chi rientra in quel pubblico esigente che cerca un’esperienza di digitazione “custom-like” senza dover assemblare da zero una tastiera artigianale, la Galaxy100 è una delle migliori scelte attualmente disponibili sul mercato.

Voto finale: 9.5/10

Pro

Costruzione in alluminio CNC di altissima qualità

Esperienza di digitazione morbida, precisa e silenziosa

Layout 1800 compatto e completo

Supporto QMK/VIA per personalizzazione totale

Autonomia eccezionale grazie alla batteria da 8000 mAh

Switch lubrificati pre-installati + hot-swap

Ottima stabilità in wireless e polling rate elevati

Contro

Non compatibile con console (PS4/PS5/Switch)

Non adatta a chi cerca una tastiera portatile

Prezzo superiore giustificato solo per utenti avanzati