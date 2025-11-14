Recensione Epomaker Galaxy100 Lite

Epomaker torna alla ribalta con la Galaxy100 Lite, una tastiera meccanica che punta a combinare qualità premium, prestazioni avanzate e grande versatilità. Il formato 1800/96% ANSI US, la presenza di una manopola multifunzione, la tripla connettività e una costruzione in lega di alluminio con montaggio a guarnizione la posizionano come una delle proposte più interessanti nella fascia enthusiast-accessibile. In questa recensione analizzeremo materiali, design, performance e comportamento nell'uso quotidiano, per capire se questa tastiera è davvero la scelta ideale per gamer, creator e professionisti.

Materiali e Design

La Galaxy100 Lite si distingue immediatamente per la sua scocca in lega di alluminio CNC, spruzzata a polvere, che trasmette solidità e cura costruttiva già al primo tocco. Nonostante l’alluminio, Epomaker ha raggiunto un buon compromesso tra peso contenuto (1,66 kg) e stabilità: durante la digitazione la tastiera rimane ferma, senza vibrazioni o risonanze indesiderate.

Il layout 96% con manopola offre un equilibrio eccezionale: si mantengono tasti funzione, frecce e tastierino numerico pur riducendo l’ingombro rispetto a una full-size tradizionale. La manopola – ben integrata e fluida nella rotazione – rappresenta un plus notevole per volume, editing o funzioni personalizzate tramite QMK/VIA.

Dal punto di vista estetico, la tastiera è proposta anche in nuove combinazioni di colore, che valorizzano l’alluminio e offrono una variante stilisticamente moderna e distintiva. La retroilluminazione RGB per tasto con LED orientati a sud garantisce un’illuminazione piena e uniforme, valorizzando keycaps in PBT profilo Cherry realizzati con tecnica di sub-colorazione resistente nel tempo.

Hardware e Prestazioni

Sotto la superficie elegante, la Galaxy100 Lite integra un hardware che punta alla flessibilità e alla qualità di scrittura.

La presenza di un montaggio a guarnizione (gasket mount) unita a un complesso sistema di 5 strati fonoassorbenti migliora sensibilmente il suono, offrendo un timbro più morbido, profondo e smorzato, senza il classico ping metallico delle tastiere in alluminio più economiche.

Il PCB da 1,2 mm con flex-cut parziale garantisce una certa elasticità, rendendo la digitazione più confortevole e meno rigida.

Gli switch lineari prelubrificati, a scelta tra:

Feker Marble White (più leggeri e morbidi)

Epomaker Wisteria V2 (più consistenti e con fondo corsa marcato)

offrono una digitazione fluida, silenziosa e piacevolmente “thocky”, coerente con la costruzione in guarnizione. Entrambi sono hot-swap 3/5 pin, permettendo personalizzazioni future.

Ottime anche le performance wireless: la tastiera offre USB-C, Bluetooth 5.0 e 2.4 GHz, con un polling rate di 1000 Hz su USB e 2.4G, e una latenza che scende fino a 2,81 ms, valori eccellenti anche per il gaming competitivo.

La batteria da 8000 mAh garantisce una durata notevole, riducendo drasticamente la necessità di ricarica anche con RGB attivo.

Uso Quotidiano

Nell’uso quotidiano, la Galaxy100 Lite si dimostra una tastiera completa, solida e piacevole sotto ogni punto di vista. La digitazione è confortevole, stabile e soddisfacente, grazie all’insieme di guarnizioni, strati fonoassorbenti e switch ben lubrificati.

Il layout 96% risulta particolarmente versatile: si mantiene l'accesso a tutto senza sacrificare spazio sulla scrivania, rendendola ideale per chi lavora con numeri o utilizza software produttivi ma vuole comunque una tastiera più compatta.

La connettività multi-device permette di passare rapidamente da PC a laptop, tablet o smartphone, e il supporto QMK/VIA consente una personalizzazione totale, dai layer ai macro, fino al comportamento della manopola.

L’RGB a sud illumina bene anche i keycaps PBT (spesso poco traslucidi), garantendo un’illuminazione più intensa e direzionata verso l’utente.

Conclusioni

La Epomaker Galaxy100 Lite è una tastiera meccanica che riesce a unire estetica premium, costruzione solida e prestazioni elevate in un formato 1800 particolarmente funzionale. È una scelta eccellente per chi cerca una tastiera versatile, ben costruita, con ottima acustica e una connettività completa. Non è pensata per console e non supporta PS4/PS5/Switch, ma per PC, Mac e Android rappresenta una delle soluzioni più bilanciate nel suo segmento.

Voto Finale: 9 / 10

Pro

Costruzione in alluminio robusta e premium

Layout 96% molto funzionale con manopola integrata

Sistema gasket + 5 strati di damping: ottima acustica

Switch lineari prelubrificati di qualità

Tripla modalità: USB-C, BT 5.0, 2.4 GHz (1000 Hz)

Batteria enorme da 8000 mAh

QMK/VIA per personalizzazione totale

RGB per tasto con LED a sud

Contro