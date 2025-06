MSI - disponibili in Italia laptop con RTX 5060

MSI annuncia la disponibilità in Italia dei laptop con GPU GeForce RTX™ 5060

MSI, azienda leader nell'innovazione di laptop per appassionati di videogiochi e professionisti della creatività, annuncia che sono da oggi disponibili in Italia i prodotti della sua nuova gamma dotati di GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX™ 5060, presso partner a partire da €1549.

Gli ultimi modelli MSI ridefiniscono potenza ed efficienza, raggiungendo un equilibrio ottimale sia per i gamer che per i creator. Se la serie Pulse porta nel suo stile tipico le ultime tecnologie in ambito di computing e AI, la serie Crosshair torna con uno splendido display da 18 pollici, stabilendo un nuovo punto di riferimento nella sua categoria. La serie Katana presenta un restyling caratterizzato da una maggiore sobrietà, con un logo a forma di drago rivisitato, mentre la serie Cyborg ripropone l'estetica ispirata al mondo dei cyborg e abbraccia un look futuristico, intriso di innovazione, all'avanguardia.

Serie MSI Pulse

MSI Pulse A17 AI+ presenta una fusione audace di potenza e intelligenza. Progettato per gamer e content creator, è dotato di processore AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 e GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5060, per offrire fino a 160 W di potenza combinata CPU-GPU OverBoost [1] . Certificato come PC Copilot+, supporta esperienze di intelligenza artificiale di nuova generazione con funzionalità come Recall, Cocreator e Live Captions, mentre l'MSI AI Engine ottimizza dinamicamente le prestazioni per qualsiasi attività. Il display QHD+ da 17" a 240 Hz con copertura DCI-P3 al 100% garantisce immagini ultra-fluide e dai colori fedeli, mentre la tastiera RGB a 24 zone aggiunge un tocco immersivo. Con il design di dissipazione del calore Cooler Boost 5, Wi-Fi 6E e audio ad alta risoluzione, il Pulse A17 AI+ C3XW è progettato per dominare ogni sfida, sullo schermo e oltre. I primi MSI Pulse A17 AI+ saranno disponibile a partire da €2199. da MediaWorld a luglio.

Serie MSI Crosshair

La Crosshair è dotata di processori Intel® Core™ Ultra 9 275HX o AMD Ryzen™ 9 8945HX, insieme alla GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5060 per laptop, e introduce un'importante evoluzione con il suo nuovo form factor da 18 pollici, che si affianca ai modelli con schermi da 16 e 17 pollici, che ereditano il design futuristico ispirato all'astronave. Per un tocco unico, il touchpad integra le lettere "C" e "H" di Crosshair, creando un emblema distintivo che rafforza l'identità della serie. Grazie alla tecnologia MSI OverBoost, la serie Crosshair è in grado di raggiungere le massime prestazioni combinate con una potenza totale di 170 W [2] , stabilendo uno standard più elevato nella sua categoria. I laptop della serie Crosshair con GPU RTX5060 per laptop sono disponibili a partire da €1999.

Serie MSI Katana

I prodotti della serie Katana sono dotati di processore fino a Intel® Core™ i9-14900HX o AMD Ryzen 9 270, in abbinata alla GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX™ 5060, e sono disponibili nei modelli da 15 e 17 pollici. La nuova serie Katana è in grado di raggiungere le massime prestazioni con una potenza totale di 115 W, un nuovo standard. La serie Katana si rinnova con anche nel design, con un logo dalla texture intricata e un sofisticato restyling in Midnight Gray. La nuova parte superiore offre ora una maggiore oleofobicità, conferendo alla serie Katana un nuovo look accattivante che si abbina alle sue prestazioni migliorate. I laptop della serie Katana con GPU RTX5060 per laptop sono disponibili a partire da €1599.

Serie MSI Cyborg

Dotati di processore Intel® Core™ 7 240H o AMD Ryzen 7 260 e GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX™ 5060, i laptop della serie Cyborg introducono un audace restyling nei modelli da 15 e 17 pollici, con bordi traslucidi, curve esoscheletriche sulla superficie e il logo a forma di cuore su coperchio e superficie. Con un’estetica che combina perfettamente la precisione cibernetica con l'innovazione organica, questi laptop ridefiniscono prestazioni ed look nell'universo Cyberpunk. I primi laptop della serie Cyborg con GPU RTX5060 per laptop sono disponibili a partire da €1549 da Unieuro inizia da luglio

Con queste novità di prodotto, MSI prosegue nella sua missione di perfezionare l'equilibrio tra tecnologia ed estetica. Grazie alla potenza della GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX™ 5060, questi laptop MSI offrono prestazioni ed efficienza eccezionali.