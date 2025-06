I laptop MSI con scheda NVIDIA GeForce RTX 5070 sono adesso disponibili

MSI, azienda leader nel settore dei laptop da gaming, annuncia oggi che la sua gamma basata sulla GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5070 è adesso disponibile. Con un aumento delle prestazioni del 20% rispetto alla generazione precedente, i nuovi modelli alzano l'asticella delle prestazioni di gioco e di elaborazione, con prezzi a partire da 1649 euro.

Il nuovo Vector 16 HX AI offre prestazioni a livello desktop, anche in mobilità, grazie alla combinazione tra CPU, GPU e memorie RAM. Le soluzioni di raffreddamento presenta un design condiviso fra CPU e GPU e, con MSI Cooler Boost 5, consente una migliore capacità termica, mentre la tecnologia Thunderbolt 5 con fino a 120 Gbps di larghezza di banda bidirezionale supporta anche due monitor 8K, per applicazioni intensive e ad alta risoluzione. La tecnologia MSI OverBoost offre prestazioni massime combinate con una potenza totale di 240 W, e la tastiera retroilluminata a 24 zone permette un’ampia personalizzazione.

La serie Katana ritorna invece con laptop con display da 15” o 17” e con un design rinnovato, caratterizzato da un logo dalla texture intricata e da processori Intel® Core™ i7 HX per prestazioni di alto livello. Le GPU NVIDIA® GeForce RTX™ di nuova generazione, estremamente veloci per giocatori e creatori, offrono un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella grafica basata sull'intelligenza artificiale.

Per una flessibilità di configurazione ancora maggiore, la serie Stealth include adesso il nuovo MSI Stealth 16 AI, con CPU Intel Core Ultra 9 e GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX™ 5070, per prestazioni all'avanguardia ottimizzate per il gaming, l’intelligenza artificiale e la creazione di contenuti in un design compatto, che combina stile, durata e portabilità.

L’arrivo di questi nuovi prodotti sul mercato testimonia la ricerca da parte di MSI di un perfetto equilibrio tra tecnologia ed estetica, con la missione di mettere a disposizione dei consumatori laptop che non siano solo potenti ed efficienti ma anche visivamente accattivanti.