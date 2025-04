GIGABYTE - GeForce RTX 5060 Ti 16GB/8GB e RTX 5060 Series

GIGABYTE annuncia oggi il lancio delle schede grafiche NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti (disponibili nelle varianti da 16GB e 8GB) e della serie RTX 5060, basate sull’architettura NVIDIA® Blackwell. Le RTX 5060 Ti e RTX 5060 rappresentano soluzioni di fascia media, pensate per il gaming in 2K e 1080p, ideali anche per creator e sviluppatori AI leggeri nell’utilizzo quotidiano. GIGABYTE propone una gamma completa di schede grafiche ad aria, offrendo agli utenti diverse opzioni tra cui scegliere. A seconda del modello, le schede AORUS ELITE, GAMING, AERO, EAGLE, EAGLE ICE, WINDFORCE e a basso profilo supportano le GPU delle serie GeForce RTX 5060 Ti o RTX 5060.

GIGABYTE ha aggiornato il sistema di raffreddamento WINDFORCE per la nuova generazione, ottimizzando il bilanciamento tra prestazioni e efficienza termica. Il nuovo design Hawk Fan riduce al minimo la turbolenza e il rumore, migliorando la pressione dell’aria fino al 53,6% e il volume d’aria del 12,5%, mantenendo un livello acustico contenuto. Per incrementare l’efficienza di raffreddamento, viene applicata una pasta termica professionale di grado server su componenti critici come VRAM e MOSFET. Questo gel altamente deformabile e non fluido garantisce un contatto ottimale anche su superfici irregolari, mantenendo la propria efficacia nel tempo, anche durante il trasporto o con un uso prolungato. Insieme a soluzioni termiche avanzate – come dissipatori ottimizzati con piastra in rame a contatto diretto con la GPU e heat pipe composite in rame – queste schede grafiche offrono prestazioni di raffreddamento eccellenti e un funzionamento silenzioso, anche sotto carichi intensi.

Basate su NVIDIA Blackwell, le GPU GeForce RTX™ Serie 50 introducono capacità rivoluzionarie per gamer e creator. Grazie alla grande potenza AI, la Serie RTX 50 abilita esperienze inedite e una fedeltà grafica di nuova generazione. Prestazioni potenziate con NVIDIA DLSS 4, generazione di immagini ad altissima velocità e nuove possibilità creative grazie a NVIDIA Studio.Inoltre, è possibile accedere ai microservizi NVIDIA NIM – modelli AI all'avanguardia che permettono ad appassionati e sviluppatori di creare assistenti virtuali, agenti intelligenti e flussi di lavoro AI ottimizzati su sistemi compatibili con NIM.

Serie AORUS – AORUS ELITE

La scheda grafica AORUS ELITE rappresenta la soluzione top di gamma ad aria di GIGABYTE, progettata per gamer esigenti che richiedono prestazioni estreme e innovazioni termiche avanzate. Il sistema di raffreddamento WINDFORCE, dotato del nuovo Hawk Fan, piastra in rame, molteplici heat pipe e Screen Cooling, garantisce prestazioni termiche ottimali anche nelle sessioni più impegnative.AORUS ELITE introduce inoltre un’esclusiva illuminazione RGB Halo, che grazie alla tecnologia persistence of vision crea un effetto ad anello triplo durante la rotazione delle ventole. Questa illuminazione dinamica e "post-effetto" ha riscosso grande successo sul mercato.

È stata inoltre integrata una struttura rinforzata con una backplate in metallo dal bordo piegato, fissata saldamente al bracket I/O per una resistenza strutturale superiore. AORUS ELITE include anche funzionalità pensate per l’utente, come il PCB con rivestimento aerospaziale, Dual BIOS con modalità Silent e componenti certificati ULTRA DURABLE. Tutti elementi pensati per offrire un'esperienza di gioco superiore.

Serie GIGABYTE – GAMING, AERO, EAGLE, EAGLE ICE e WINDFORCE

La serie GAMING, la linea più iconica di GIGABYTE, è sinonimo di prestazioni elevate e affidabilità. Il nuovo design richiama un’armatura a struttura multistrato, con dettagli che enfatizzano solidità e estetica meccanica. Un elemento distintivo è il pannello laterale scorrevole, che consente agli utenti di modificarne la forma e creare effetti RGB personalizzati, rafforzando il design ispirato al mondo “mech”.

La serie AERO, famosa per il suo design elegante bianco e argento, è apprezzata da designer e utenti che prediligono uno stile minimale. Perfetta per sistemi PC dal look pulito e moderno, il logo laterale presenta un design raffinato con illuminazione RGB sofisticata.

La serie EAGLE si ispira alla fusione tra navi spaziali aeronautiche ed elementi sci-fi, conquistando fan della fantascienza e utenti più giovani. Le varianti EAGLE ICE e EAGLE sono disponibili nei colori bianco e grigio scuro, per adattarsi al meglio al proprio tema estetico. Queste schede non sono semplici componenti: diventano vere e proprie astronavi nel sistema, valorizzando l’aspetto visivo e l’immersione.

La serie WINDFORCE, pensata come soluzione entry-level, presenta un design nero essenziale. È l’opzione ideale per chi cerca affidabilità e durata con prestazioni RTX 5060 Ti e RTX 5060.

Tutte le backplate sono fissate al bracket I/O per garantire solidità strutturale. I componenti certificati Ultra Durable assicurano stabilità operativa e una maggiore durata nel tempo. GIGABYTE è impegnata nel fornire un’esperienza gaming perfetta e un'affidabilità totale.

Serie GIGABYTE – Design a basso profilo con lunghezza da 182 mm

Per gli utenti che preferiscono build compatte e sistemi small-form-factor, GIGABYTE propone una scheda grafica GeForce RTX 5060 a basso profilo, in grado di offrire prestazioni elevate anche in formato ridotto. Il sistema di raffreddamento assicura una dissipazione efficace grazie alla piastra in rame e alle heat pipe composite, per alte prestazioni con temperature contenute. Il circuito stampato di alta qualità e i componenti certificati Ultra Durable prolungano la durata della scheda e ne migliorano la stabilità.

La versione low-profile include anche un’ottima dotazione di porte: tre DisplayPort e una HDMI, con supporto fino a quattro schermi simultanei, ideale per chi utilizza configurazioni multi-monitor. Inoltre, nella confezione è incluso un bracket low-profile aggiuntivo, per adattarsi facilmente a case di dimensioni diverse.

DisponibilitàLe nuove schede grafiche GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti (16GB e 8GB) e RTX 5060 saranno disponibili rispettivamente a partire dal 16 aprile e nel corso di maggio.

