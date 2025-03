Paolini sfida Sabalenka nella semifinale del Miami Open: orario, precedenti e diretta TV

Jasmine Paolini scende in campo oggi, giovedì 27 marzo, per affrontare Aryna Sabalenka nella semifinale del WTA 1000 di Miami. L'incontro è programmato come secondo match a partire dalle ore 18:00 italiane, ma non inizierà prima delle 20:00.

Paolini ha raggiunto la semifinale dopo aver superato Rebecca Sramkova, Ons Jabeur (ritirata), Naomi Osaka e Magda Linette. Sabalenka, attuale numero uno del ranking mondiale, arriva all'incontro dopo aver sconfitto Viktoriya Tomova, Elena Gabriela Ruse, Danielle Rose Collins e Qinwen Zheng.

Nei confronti diretti, Sabalenka conduce con tre vittorie su cinque incontri. L'ultimo match risale alle WTA Finals del novembre scorso, dove la bielorussa si è imposta con il punteggio di 6-3, 7-5.

La semifinale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà possibile seguirla anche in streaming tramite Sky Go e NOW per gli abbonati.

