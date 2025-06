Meteo, ondata di calore in aumento: allerta arancione oggi in 7 città italiane

La settimana si apre con un’intensificazione delle ondate di calore in diverse aree del Paese. Oggi, lunedì, è stato emesso il bollino arancione in 7 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Perugia e Torino. L’allerta, classificata di livello 2, segnala condizioni meteo che possono avere un impatto significativo sulla salute, in particolare per anziani, bambini e persone con fragilità.

Come riportato sul sito del Ministero della Salute, “le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso accompagnate da alti livelli di umidità, intensa esposizione solare e scarsa ventilazione. Queste condizioni possono comportare rischi per la salute della popolazione”.

Per la giornata odierna non sono previste allerte meteo da parte della Protezione civile, in quanto non si attendono fenomeni atmosferici di rilievo.

Nel frattempo, è nuovamente attivo il numero anti-caldo 1500, il servizio gratuito di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Inail. Il centralino è operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, per fornire assistenza e informazioni utili ai cittadini su come affrontare le alte temperature.

Il numero 1500 fornisce consigli per la prevenzione degli effetti del caldo, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più esposte; supporto per l’accesso ai servizi regionali e comunali; indicazioni per tutelare la salute dei lavoratori all’aperto; e consulenze mediche grazie al coinvolgimento dei dirigenti sanitari del Ministero.

Il servizio fa parte del Piano caldo estate 2025, operativo già dalla fine di maggio. Sul sito ufficiale del Ministero della Salute sono disponibili i bollettini giornalieri relativi alle ondate di calore, consultabili fino a metà settembre.

Il piano include anche un sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera e uno degli accessi in pronto soccorso, strumenti fondamentali per individuare con rapidità eventuali situazioni critiche e attivare misure di prevenzione tempestive.

Per informarsi su come proteggersi, sul sito ministeriale è disponibile anche un decalogo di buone pratiche per affrontare le ondate di calore in modo sicuro.