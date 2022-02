Il piccolo Rayan non ce l'ha fatta : Morto il bambino di 5 anni caduto in un pozzo in Marocco

Ilper le ferite riportate, era rimasto intrappolato a una profondità di circa 32 metri per più di cento ore. In un primo momento è stato riferito che ilera stato estratto vivo.

Il bambino di cinque anni caduto in un pozzo stretto e profondo martedì nel villaggio di Tamorot, nel nord del Marocco, è stato trovato Morto dai soccorritori che lo hanno raggiunto sabato notte dopo giorni di scavi. Rayan era caduto nel pozzo martedì, profondo 32 metri e così stretto da impedire ai soccorritori adulti di arrampicarsi all'interno. Per raggiungere il bambino, nei giorni scorsi le autorità marocchine avevano fatto scavare un pozzo parallelo, che è stato poi collegato al primo pozzo nel punto in cui si trovava Rayan.

Fino a giovedì, ultima notizia delle sue condizioni, il bimbo era vivo e cosciente. Ma quando i soccorritori lo hanno raggiunto, lo hanno trovato Morto. Il caso di Rayan aveva suscitato un'enorme attenzione in Marocco. Tra gli altri, nelle ultime ore, il re del Marocco, Mohamed VI, e il presidente francese Emmanuel Macron hanno espresso le loro condoglianze per il bambino.

