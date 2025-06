Incidente mortale sulla Casilina a Frosinone: quattro vittime nello scontro tra due auto

Quattro persone hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla strada regionale Casilina, alle porte di Frosinone. Lo scontro ha coinvolto due auto: un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes station wagon.

Le vittime sono due giovani di 25 e 30 anni e due uomini di 71 e 65 anni, tutti italiani residenti tra Frosinone e Torrice. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, uno dei veicoli stava attraversando un incrocio quando è stato centrato violentemente dall’altro, che procedeva a velocità elevata.

Il violento impatto non ha lasciato scampo ai quattro occupanti delle vetture. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere contorte dei veicoli.

Entrambe le auto sono state sequestrate per consentire accertamenti tecnici. Le salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori approfondimenti previsti dalle indagini.

La strada regionale Casilina è rimasta chiusa per diverse ore, per permettere i rilievi della scena dell’incidente e la messa in sicurezza dell’area. Le forze dell’ordine stanno continuando le indagini per chiarire con precisione la dinamica dello scontro.