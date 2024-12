Treviso, incidente mortale a Spresiano, scontro tra due auto sulla SS13: un morto e un ferito grave

Incidente mortale ieri sera a Spresiano, in provincia di Treviso. Alle 23:30, lungo la SS13 al km 37+400, si è verificato uno scontro tra due auto: una Volkswagen Golf, con a bordo un cinquantacinquenne di Carbonera, e una Fiat Punto, guidata da un quarantaquattrenne albanese residente a Nervesa, deceduto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. Il conducente della Golf è stato trasportato in ospedale a Treviso in codice verde. Le forze dell'ordine del Norm di Treviso e della Stazione di Spresiano stanno ancora indagando sulla dinamica dell'incidente.

Treviso: 55enne rientrato dal Congo muore per sospetta febbre emorragica - Un uomo di 55 anni, residente a Trevignano in provincia di Treviso, è deceduto il 16 dicembre dopo essere rientrato da un viaggio nella Repubblica Democratica del Congo. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana ha segnalato il caso come sospetta febbre emorragica.

Treviso, rissa tra giovanissimi in centro: 22enne grave dopo ferita al collo con coccio di bottiglia - Un grave episodio di violenza è avvenuto in via Castelmenardo, nel centro di Treviso, intorno alle 22. Durante una rissa tra una decina di giovani, tra cui alcuni minorenni, un ragazzo italiano di 22 anni è stato ferito al collo con un coccio di bottiglia raccolto da terra.

Treviso - Getta materasso in discarica con dentro 50mila euro! - A Montebelluna, una colf ha inconsapevolmente gettato un materasso in discarica, senza sapere che all'interno erano nascosti 50mila euro, gioielli e carte di credito appartenenti all'anziana proprietaria dell’abitazione. E' successo nella mattinata di ieri, quando la donna ha deciso di eliminare il vecchio materasso, ritenendolo ormai inutilizzato e senza valore, lasciato in garage dalla proprietaria.