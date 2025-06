Meteo, tregua dall'afa nel weekend: sabato 21 giugno sarà la giornata più fresca

Nel primo fine settimana d’estate, che si apre ufficialmente oggi sabato 21 giugno con il solstizio estivo (alle 4:42), arriva una tregua dal caldo africano che ha investito l’Italia nei giorni scorsi. Secondo il bollettino del ministero della Salute, le temperature saranno più miti, portando un sollievo temporaneo all’ondata di afa che ha interessato numerose città.

I livelli di allerta si abbassano: se ieri Bolzano, Brescia, Perugia e Roma erano indicate con bollino arancione (livello 2 di rischio), oggi e domani la situazione migliora. Sono previsti solo bollini verdi (nessun rischio) e gialli (livello 1 di pre-allerta). Oggi, sabato 21 giugno, saranno in bollino giallo dieci città: Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Domenica 22 giugno resteranno in giallo solo Bolzano, Perugia e Roma.

In Lombardia, il Centro funzionale di monitoraggio dei rischi naturali ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali a partire dalla mezzanotte. Il Comune di Milano raccomanda particolare prudenza nelle aree soggette a esondazione e in prossimità dei sottopassi.

Da lunedì 23 giugno sarà riattivato il numero anti-caldo 1500, servizio gratuito gestito dal ministero della Salute in collaborazione con l’Inail. Attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, il numero 1500 fornirà informazioni su come proteggersi dall’afa, con particolare attenzione a anziani, bambini e persone fragili.

Il servizio offre anche orientamento verso i servizi locali attivati da Regioni e Comuni, indicazioni per tutelare la salute dei lavoratori all’aperto e supporto sanitario attraverso i dirigenti del ministero. Il numero 1500 è parte integrante del Piano caldo estate 2025, operativo già da fine maggio e consultabile sul sito del ministero della Salute.

Sul portale ufficiale è disponibile ogni giorno il bollettino delle ondate di calore e il decalogo con i consigli utili per affrontare le temperature elevate. Il piano include anche sistemi di sorveglianza sanitaria per monitorare la mortalità giornaliera e gli accessi in pronto soccorso, permettendo l’attivazione immediata di misure preventive in caso di emergenze climatiche.