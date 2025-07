Meteo, tregua dall'afa in tutta Italia: ma quanto dura questa pausa?

Il caldo intenso concede una tregua all’Italia, con una situazione meteo decisamente più stabile e respirabile. Secondo il primo bollettino settimanale diffuso dal Ministero della Salute, fino a mercoledì 30 luglio tutti i 27 capoluoghi monitorati dal sistema nazionale saranno contrassegnati dal bollino verde, segnale dell’assenza di rischio legato alle ondate di calore.

L’attuale scenario è determinato dall’arrivo di una perturbazione atlantica proveniente dall’Europa centrale, che sta portando piogge abbondanti e grandinate su diverse aree del Paese. Come spiegato da Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, il fronte temporalesco si è spostato verso le regioni adriatiche, dove i rovesci si manterranno persistenti per tutta la giornata. In particolare, le zone maggiormente colpite saranno Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Al contrario, sul Nord Italia il sole è prevalente.

L’effetto più evidente di questo cambiamento è il crollo delle temperature, accompagnato da un’aria decisamente più fresca. “Le temperature attuali sono sotto la media stagionale – precisa Gussoni – a causa dei venti settentrionali e del Maestrale che soffia con forza lungo le coste”.

Un’analisi confermata anche da Federico Brescia, meteorologo sempre de iLMeteo.it, che segnala un brusco stop all’ondata di caldo africano che ha interessato il Paese nelle scorse settimane. L'inizio di questa settimana è dominato dal maltempo, soprattutto nelle regioni del Centro, dove si registrano raffiche di Maestrale fino a 80-90 km/h nelle aree più esposte.

Secondo le previsioni, da martedì la situazione tenderà a migliorare sensibilmente su gran parte del territorio nazionale. Resteranno possibili solo residui rovesci sul Medio Adriatico e sulle regioni meridionali, ma si tratterà di fenomeni isolati e di breve durata.