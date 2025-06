MotoGP - Gran Premio d'Italia al Mugello: Orari, Programma e dove guardarlo

La MotoGP è pronta a tornare in pista con il Gran Premio d'Italia al Mugello, nono appuntamento del Motomondiale 2025. Il weekend di gare si svolgerà dal 20 al 22 giugno, con gli appassionati pronti a vivere emozioni ad alta velocità. Marc Marquez arriva da un'ottima performance ad Aragon, dove ha consolidato il suo primato in classifica con 233 punti. Il campione spagnolo guida la graduatoria, seguito dal fratello Alex Marquez con 201 punti e dal pilota Ducati Francesco "Pecco" Bagnaia, che occupa il terzo posto con 140 punti.

Il Gran Premio del Mugello si annuncia come uno degli eventi più emozionanti della stagione, con i piloti pronti a sfidarsi su una delle piste più iconiche e spettacolari del Motomondiale. Ecco il programma completo delle sessioni di prove, qualifiche e gara, insieme agli orari per seguire tutte le fasi del weekend.

Programma e orari del Gran Premio d'Italia al Mugello:

Venerdì 20 giugno

Ore 10.40: MotoGP - Prove libere 1

Ore 14.55: MotoGP - Pre-qualifiche

Sabato 21 giugno

Ore 10.05: MotoGP - Prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Domenica 22 giugno

Ore 9.35: MotoGP - Warm-up

Ore 14:00: MotoGP - Gara

Dove seguire il Gran Premio del Mugello: Tutti gli eventi del Gran Premio d'Italia saranno trasmessi in diretta su Sky Sport, con la possibilità di seguire le sessioni in streaming sull'app Sky Go e su Now. Non perderti nemmeno un minuto di questo entusiasmante weekend di corse!