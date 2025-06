Motogp Mugello 2025: orario, griglia di partenza e dove vedere il Gran Premio d'Italia in TV

La MotoGP torna protagonista oggi, domenica 22 giugno, con il Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello, nono appuntamento del Motomondiale 2025. Dopo la spettacolare Sprint Race di sabato, i riflettori sono puntati sulla gara principale, con una griglia di partenza che promette emozioni.

A trionfare nella Sprint è stato ancora una volta Marc Marquez, dominatore assoluto delle gare brevi con otto successi su nove. Il pilota spagnolo della Ducati, attuale leader della classifica iridata, scatterà oggi dalla pole position, affiancato in prima fila da Francesco Bagnaia, suo compagno di squadra, e da Alex Marquez, che ieri ha chiuso secondo nella Sprint.

Leggi anche Marquez da record al Mugello: è sua la pole position del GP d'Italia MotoGP

Bagnaia, deluso per il terzo posto di sabato, spera di riscattarsi davanti al pubblico di casa e conquistare punti importanti per il Mondiale. La griglia completa del GP d’Italia si presenta altamente competitiva:

1. Marc Marquez (Ducati) 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 3. Alex Marquez (Ducati Gresini) 4. Fabio Quartararo (Yamaha) 5. Maverick Vinales (KTM Tech3) 6. Franco Morbidelli (Ducati VR46) 7. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) 8. Pedro Acosta (KTM)9. Alex Rins (Yamaha) 10. Marco Bezzecchi (Aprilia) 11. Raul Fernandez (Aprilia) 12. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 13. Jack Miller (Yamaha) 14. Johann Zarco (Honda) 15. Brad Binder (KTM) 16. Enea Bastianini (TM) 17. Miguel Oliveira (Yamaha) 18. Joan Mir (Honda) 19. Takaaki Nakagami (Honda) 20. Lorenzo Savadori (Aprilia) 21. Ai Ogura (Aprilia) 22. Somkiat Chantra (Honda)

Il Gran Premio del Mugello scatterà oggi alle ore 14:00. La diretta sarà trasmessa su Sky Sport MotoGP e in streaming su Sky Go e NOW. La gara sarà visibile anche in chiaro su TV8, con una leggera differita, a partire dalle ore 14:05.