Arianna David: Ho tentato il suicidio, mio marito mi ha salvata al volo

Arianna David, ex Miss Italia 1993, si è raccontata senza filtri a Storie al bivio show, il programma condotto da Monica Setta in onda martedì 1 luglio in prima serata su Rai 2. In un’intervista intensa e toccante, ha svelato per la prima volta il momento più drammatico della sua vita: un tentato suicidio durante la fase più buia della sua malattia.

"Non l’avevo mai raccontato prima", confessa David. "Quando la sofferenza era insopportabile, una sera ho corso verso il balcone per farla finita. Mio marito, David Liccioli, mi ha afferrata al volo e mi ha salvata". Un gesto che ha segnato l’inizio della rinascita.

La showgirl ha parlato apertamente anche della lotta contro l'anoressia, un disturbo che la accompagna dall’adolescenza, e della violenza subita da un ex compagno. "Avevo appena lasciato il padre dei miei figli, ero piena di debiti. Tornai a Roma e cercavo un nuovo inizio. In un bar sotto casa incontrai un uomo che sembrava gentile, si offrì di aiutarmi a trovare lavoro. In realtà fu l’inizio di un incubo", racconta.

"Mi spezzò un ginocchio con una mazza da baseball, mi trascinò per la strada come un sacco, tentò di strangolarmi. Ho trovato la forza di denunciarlo, anche se mi sentivo colpevole per ciò che stavo vivendo".

A quel punto la discesa era già iniziata: "Mi consideravo una fallita, dimagrivo ogni giorno. Facevo quattro ore di palestra, mangiavo solo un po’ di insalata e uno yogurt. Pesavo 40 chili".

La svolta è arrivata con l’amore. "Mio marito mi ha aiutata a guarire. Si è preso cura di me e dei miei figli, mi ha supportata in tutto. Con lui ho ricominciato a mangiare, dopo anni in cui avevo demonizzato pasta, patate e biscotti. Ora più che mai so che l’amore può curare".