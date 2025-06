Spagna, ritirata la bevanda afrodisiaca Nectar del Amor: conteneva Viagra non dichiarato

In Spagna è stata ritirata dal mercato la bevanda energizzante Nectar del Amor, promossa come integratore “afrodisiaco” a base di vitamine e minerali. Secondo l’Agenzia per i Medicinali e i Prodotti Sanitari (AEMPS), il prodotto conteneva il principio attivo sildenafil — meglio noto come Viagra — senza che fosse indicato in etichetta.

L’AEMPS ha vietato la vendita del prodotto dopo che il Laboratorio di Controllo Ufficiale ha riscontrato la presenza del sildenafil in quantità sufficienti da produrre un effetto farmacologico. Questo lo classifica legalmente come medicinale, soggetto a specifica autorizzazione per l’immissione in commercio, che il prodotto non aveva ottenuto.

“Il principio attivo non è indicato sull’etichetta, che elenca invece una combinazione fuorviante di vitamine e minerali, fornendo informazioni false sulla sicurezza della bevanda”, si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia.

Il sildenafil è utilizzato per trattare la disfunzione erettile attraverso l’inibizione selettiva della fosfodiesterasi 5 (PDE-5), aumentando il flusso sanguigno nei corpi cavernosi del pene. Il suo impiego è soggetto a numerose controindicazioni, tra cui infarto miocardico acuto, angina instabile, insufficienza cardiaca, ipotensione, ictus ischemico, gravi patologie epatiche e disturbi oculari degenerativi come la retinite pigmentosa.

Il consumo del Nectar del Amor potrebbe quindi comportare gravi rischi per la salute, specialmente in soggetti vulnerabili o in associazione con altri farmaci. Le reazioni avverse possono includere disturbi cardiovascolari anche gravi, motivo per cui la commercializzazione del prodotto è stata immediatamente interrotta.