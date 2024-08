Parigi 2024 - Italia-Spagna: la protesta del Settebello prima del match

Gli azzurri, in corsa per il quinto posto, protestano in maniera plateale dopo i clamorosi arbitrali che hanno influito sul risultato del match perso ai rigori contro l'Ungheria nei quarti di finale.

Spalle voltate agli arbitri prima del match

Spettacolo - Spalle voltate agli arbitri prima del match. E' la protesta del Settebello alle Olimpiadi di Parigi 2024 prima del match Italia-Spagna nel torneo di pallanuoto. Gli azzurri, in corsa per il quinto posto, protestano in maniera plateale dopo i clamorosi arbitrali che hanno influito sul risultato del match perso ai rigori contro l'Ungheria nei quarti di finale. I ricorsi presentati della Federazione italiana sono stati respinti prima dal Jury d'appello della federazione internazionale e poi dal Tas, il Tribunale arbitrale dello sport.