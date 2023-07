Violento Temporale colpisce la Lombardia: Stato di Emergenza dichiarato

Nella Lombardia continua l'incubo del maltempo: durante la scorsa notte, intorno alle 4, un nuovo e violentissimo temporale ha flagellato Milano e una vasta area della Brianza e del settentrione lombardo, accompagnato da scariche continue di fulmini e forti folate di vento. L'infografica interattiva a disposizione offre una panoramica chiara di ciò che sta accadendo.

In alcune zone, il temporale è stato accompagnato anche da grandinate, creando situazioni di emergenza. L'assessore all'ambiente di Milano, Elena Grandi, ha descritto l'evento come "un uragano mai visto, con venti che hanno superato i 100 km/h". Il maltempo ha purtroppo causato anche una tragedia: nel Bresciano, una giovane scout di 16 anni è stata travolta da un albero sradicato dalla furia del vento, perdendo la vita.

Di fronte alla devastazione causata dal maltempo, la Lombardia ha formalmente richiesto lo stato di emergenza. Molti territori sono rimasti privi di energia elettrica, con oltre ottomila persone al buio tra Verona e Treviso.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ufficialmente inoltrato la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai ministri competenti e al capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

Il maltempo ha avuto conseguenze disastrose anche sulle infrastrutture cittadine: undici scuole dell'infanzia e tre nidi, compresi centri estivi, sono state chiuse a Milano a causa dei danni subiti durante la notte, tra infiltrazioni di acqua e alberi caduti. Allo stesso modo, il Castello Sforzasco, il Pac (Padiglione di Arte contemporanea) e il Museo di Scienza Naturale e il Planetario, ubicati nei giardini Montanelli, sono stati chiusi per precauzione, insieme a tutti i parchi della città.

La situazione è così critica che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato la sospensione dell'Area C per oggi e domani, invitando al contempo i cittadini a limitare gli spostamenti in città. In un gesto di sostegno e solidarietà alla popolazione, il ticket di ingresso in auto nel centro di Milano è stato abolito per queste due giornate.

Le squadre di soccorso sono attive senza sosta per far fronte all'emergenza. Circa 100 uomini del corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando di Milano stanno lavorando incessantemente dal mattino, ricevendo il supporto di squadre provenienti da Lodi e Genova. Sono già state gestite oltre 200 richieste di intervento dall'inizio dell'ondata di maltempo, con turni "molto pesanti" che si protrae ormai da cinque giorni.

La situazione richiede un'immediata risposta coordinata e tempestiva, nella speranza che il maltempo possa allentare il suo impatto devastante sulla regione. La sicurezza dei cittadini e il ripristino delle infrastrutture colpite sono ora la massima priorità.

