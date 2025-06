Stati Uniti, si alza in volo l'aereo dell'apocalisse: missione segreta del Boeing E-4 Nightwatch

Negli Stati Uniti si riaccendono le speculazioni: il Boeing E-4 Nightwatch, noto come l’aereo dell’apocalisse, ha sorvolato i cieli in un volo segreto tra il 17 e il 18 giugno. Questo velivolo, simbolo di massima sicurezza nucleare, sembra essere tornato in azione in un momento di crescente tensione internazionale. Ma qual è il vero scopo di questa missione nascosta? La risposta potrebbe cambiare le sorti del mondo.

Negli Stati Uniti si riaccendono le attenzioni sul Boeing E-4B “Nightwatch”, noto come l’“aereo dell’apocalisse”, dopo un volo segreto compiuto nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno. Il velivolo, progettato per garantire continuità operativa al governo in caso di conflitto nucleare, è decollato dalla base di Bossier City, in Louisiana, ed è atterrato alla Joint Base Andrews, nel Maryland, dopo un viaggio di circa quattro ore.

Il decollo è avvenuto alle 17:56 ora locale. Dopo aver sorvolato la costa sudorientale, il velivolo ha seguito una traiettoria che ha lambito il confine tra Virginia e Carolina del Nord, concludendo il volo alle 22:01. A rivelarlo è stato il Daily Mail, che ha tracciato il percorso del Boeing E-4 utilizzando i dati radar disponibili.

L’aereo è considerato uno degli asset strategici più riservati degli Stati Uniti. È dotato di sofisticate tecnologie di comunicazione e protezione, progettato per resistere anche a attacchi nucleari e garantire il comando militare in situazioni di emergenza globale. La sua comparsa in volo notturno, senza comunicazioni pubbliche, ha immediatamente suscitato speculazioni online e teorie sull'escalation delle tensioni in Medio Oriente.

L’evento si è verificato in un momento delicato, mentre la crisi tra Iran e Israele continua a intensificarsi. Alcuni analisti ritengono che la missione possa essere stata un test operativo o un volo di posizionamento per rafforzare la catena di comando e controllo del governo statunitense. Un dettaglio significativo è il cambio del nominativo radio: da ORDER6 a ORDER01, interpretato da diversi osservatori come segnale di massima allerta.

Anche se il reale obiettivo del volo non è stato comunicato ufficialmente, il movimento del “Nightwatch” riporta l’attenzione sul ruolo strategico di questo velivolo nelle politiche di difesa degli Stati Uniti e sulla possibilità che Washington stia predisponendo ogni misura preventiva in vista di un’eventuale espansione del conflitto.