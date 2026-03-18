Meteorite negli Stati Uniti esplode in volo e genera un forte boato

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Una meteora ha attraversato il cielo degli Stati Uniti ed è esplosa causando il boato segnalato da numerosi testimoni. Il fenomeno, visibile in pieno giorno, ha interessato più stati e ha generato frammenti caduti al suolo.

Meteorite negli Stati Uniti esplode in volo e genera un forte boato

Una palla di fuoco ha solcato il cielo americano nella mattinata di martedì, accompagnata da un forte rumore avvertito in diverse aree. Il fenomeno è stato osservato in pieno giorno da numerosi testimoni tra Ohio, Pennsylvania e Dakota del Nord, con segnalazioni arrivate anche da Virginia e Kentucky. Secondo le prime ricostruzioni, il corpo celeste ha fatto la sua comparsa sopra il lago Erie prima di proseguire verso sud-est a velocità elevatissima. Durante la corsa si è progressivamente disintegrato, dando origine a una scia luminosa visibile anche a grande distanza. Leggi anche: TikTok torna disponibile negli store Apple e Google negli Stati Uniti Gli esperti spiegano che si trattava di un piccolo asteroide di circa 1,8 metri di diametro e con una massa stimata intorno alle 7 tonnellate. La meteora ha viaggiato a circa 72.000 chilometri orari prima di frammentarsi in atmosfera. L’esplosione è avvenuta sopra la contea di Medina, in Ohio, non lontano da Cleveland. L’energia liberata è stata paragonata a circa 250 tonnellate di Tnt, un dato che spiega il boato percepito da molti residenti e le vibrazioni registrate nella zona. Dopo la disintegrazione, i frammenti hanno continuato la discesa verso sud, con alcuni pezzi che potrebbero aver raggiunto il suolo nelle aree circostanti. Episodi simili, spiegano gli specialisti, si verificano negli Stati Uniti con una certa frequenza, ma raramente risultano così evidenti e rumorosi.