Dybala - ritorno alla Juventus? Tifosi scatenati sui social dopo l'indiscrezione

Paulo Dybala di nuovo alla Juventus? L’ipotesi di un clamoroso ritorno ha acceso l’entusiasmo dei tifosi bianconeri. L'indiscrezione è stata lanciata da Luca Momblano su Juventibus: l'attaccante argentino, oggi alla Roma, avrebbe avuto un primo contatto con il club torinese per valutare un possibile rientro.

La voce ha immediatamente infiammato i social. Su X (ex Twitter), moltissimi sostenitori della Juventus hanno invaso i profili ufficiali di Dybala, invocando il suo ritorno in maglia bianconera. Messaggi come “Paulo, quando torni?” o “Torna a casa per il gran finale” si moltiplicano, mentre altri condividono immagini e video delle stagioni passate dell’argentino a Torino.

Dybala è entrato nell’ultimo anno del suo contratto con la Roma e, a partire da luglio, potrà liberarsi grazie a una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Una cifra relativamente contenuta che potrebbe attirare l’interesse non solo della Juventus, ma anche di altri top club europei.

Nonostante i problemi fisici che lo hanno spesso fermato – ultimo in ordine di tempo, un intervento al tendine semitendinoso della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare il finale di stagione – il legame tra Dybala e i tifosi bianconeri sembra più vivo che mai. Proprio gli infortuni erano stati uno dei motivi principali della separazione nel 2022.

Al momento, Dybala si trova negli Stati Uniti, dove sta seguendo alcune partite del nuovo Mondiale per Club, competizione a cui partecipa anche la Juventus. La sua presenza in America ha scatenato ulteriori speculazioni, alimentando l’idea che qualcosa possa davvero muoversi sul fronte mercato.