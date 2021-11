Juventus, il punto sui rinnovi, Dybala, Cuadrado firmano Bernardeschi forse

Ilsui rinnovi in casa, sono diversi infatti coloro che non hanno ancora trovato l'intesa per il rinnovo. Uno su tutti è Paulol' attaccante argentino dovrebbe prolungare con lafino al 2026 andando a percepire dieci milioni compresi tutti i bonus. L' annuncio ufficiale potrebbe arrivare ai primi di dicembre. Per quanto riguarda Juansi dovrebbe proseguire per una sola stagione.invece avendo cambiato il procuratorepassando da Mino Raiola a Pastorello, non è da escludere che possa lasciare Torino in estate. Per quanto riguarda De Ligt nel rinnovo dovrebbe essere inserita una clausola recissoria il difensore sarà uno dei punti fermi per il futuro.

