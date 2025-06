Isola dei Famosi, puntata dell'11 giugno: eliminazioni, colpi di scena e la scelta di Adinolfi

La sesta puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 11 giugno, ha regalato nuovi colpi di scena, tra eliminazioni, sorprese e momenti ironici. Alla conduzione, come sempre, Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura.

La serata è entrata subito nel vivo con l’esito del televoto: le tre concorrenti a rischio erano Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. A dover lasciare ufficialmente il gioco è stata Jasmin. La produzione, però, le ha offerto una possibilità: continuare l’avventura sull’ultima spiaggia. Dopo qualche istante di riflessione, Jasmin ha accettato.

Successivamente, i naufraghi sono stati coinvolti in una serie di prove fisiche, al termine delle quali è arrivata la sorpresa della serata: un televoto flash che ha mandato in nomination Omar, Paolo, Chiara, Patrizia e Jey. Il meno votato è stato Paolo, che ha dovuto abbandonare la spiaggia principale per raggiungere Dino, Jasmin e Ahlam sull’isola secondaria.

Prima dei saluti finali, è arrivato il momento delle nuove nomination: al prossimo televoto andranno Chiara, Mirko e Teresanna. Il meno votato sarà eliminato nella prossima puntata.

Spazio anche a un momento leggero che ha conquistato il pubblico: a Mario Adinolfi è stato chiesto di radersi a zero barba e capelli in cambio di una bistecca. Il giornalista ha accettato senza esitazioni: "Sto solo pensando a mia moglie... poverina", ha commentato ironicamente. Il gesto ha suscitato le risate delle conduttrici, con Simona Ventura che ha scherzato: “Quando si dice… che se fa per magnà?”