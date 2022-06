Televoto Isola dei Famosi : eliminati lunedì 13 giugno e anticipazioni

Mancano poche settimane alla finale dell', il reality che da mesi appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra new entry, come quelle di, e concorrenti che per motivi medici hanno dovuto abbandonare il gioco (Marco Cucolo e Roger Balduino), lunedì andrà in onda una nuova e imperdibile puntata.





Ma chi dei naufraghi rischia l'eliminazione? In nomina, quindi a rischio eliminazione, quattro naufraghi. Si tratta di Estefania Bernal, la modella argentina che aveva discusso per la sua relazione 'finta' con Roger Balduino, Gennaro Auletto, uno dei nuovi arrivati, Marialaura De Vitis, ex vincitrice de La Pupa e il Nerdy e Nick Luciani, uno dei Cugini di Campagna è il grande protagonista di questa edizione.

Chi di loro dovrà abbandonare il gioco e approdare a Playa Sgamadissima? Secondo i primi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrano intenzionati a salvare Nick Luciani e Maria Laura De Vitis, il primo con il 35,37% dei voti e il secondo con il 34,26%. A rischio sembrerebbero esserci Estefania Bernal (con il 19,81%) e Gennaro Auletto, che non riesce a raggiungere l'11%. Molto probabilmente lunedì sera, come spesso accade, Ilary Blasi aprirà un televoto flash su Playa Sgamadissima, dove Pamela Petrarolo vive da settimane 'da naufraga solitaria'.

