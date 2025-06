UN’ESTATE DI PURO DIVERTIMENTO CON I GRANDI CULT DI SPIN MASTER E LE ESCLUSIVE LINEE GIOCATTOLO ISPIRATE A SUPERMAN E DRAGON TRAINER

Adrenaliniche avventure con le action figures ispirate ai nuovi film di Superman e Dragon Trainer, esperienze sensoriali con la sabbia cinetica Kinetic Sand e divertenti sfide con le versioni da viaggio di Essere o non essere e Jumanji e gli iconici Rubik’s, Scarabeo e Ri siKo!

Spin Master accompagna tutti in vacanza offrendo una vasta gamma di prodotti adatti a grandi e piccini per un’estate ricca di divertimento, in famiglia e tra amici, in viaggio e all’aria aperta! Con i nuovi movie in uscita di Dragon Trainer e Superman, sono arrivo le linee giocattolo ispirate ai supereroi e ai draghi più amati dai bambini.

Per gli appassionati dei giochi da tavolo, invece, sono disponibili le versioni “da viaggio” degli amatissimi Essere o non essere e Jumanji, oltre che i grandi cult come Rubik’s, Scarabeo e Risiko! , mentre non mancano le occasioni per dare libero sfogo alla fantasia con la sabbia magica Kinetic Sand, con cui si potranno vivere esperienze polisensoriali che stimolano la creatività.

ENTERTAINMENT

DC - SUPERMAN – Esclusive action figures ispirate al nuovo movie sull’Uomo d’Acciaio

Con l’uscita di "Superman" nelle sale e in IMAX® a livello internazionale a partire dal il 9 luglio, il primo film della DC Studios sul supereroe DC distribuito da Warner Bros. Pictures, Spin Master lancia una nuova linea ispirata ai personaggi del movie con cui i bambini potranno scatenare la fantasia e vivere insieme a loro spericolate avventure.

Combinando eroismo sfrenato e gioco epico, la linea comprende action figure da 15 cm in versione “attacco” e con 9 punti di articolazione; inoltre, nelle confezioni si trovano i pezzi per costruire il Robot Guardiano di Metropolis, il guerriero meccanico high-tech e alleato segreto di Superman contro le minacce cosmiche. Sono disponibili anche i personaggi in scala 30 cm con 11 punti di articolazione che permettono di muovere braccia, gambe e testa per creare pose dinamiche e l'esclusivo set “Kaiju vs Superman con Slime”, che include il mostruoso Kaiju in scala 30 cm con artigli articolati e texture minacciose, Superman in scala 15 cm e 113 grammi di slime blufluorescente. Colpendo il punto debole del Kaiju, il mostro “sanguina” melma e crea un'esperienza tattile e visiva che trasforma il gioco in un vero spettacolo.

Ogni prodotto presenta dettagli inconfondibili ispirati al film, catturando l'essenza degli iconici supereroi e supercriminali, pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Con ogni personaggio, i bambini potranno ricreare battaglie leggendarie e inventare ardue missioni, stimolando l'immaginazione e la creatività con ogni movimento. Che si tratti di salvare l'umanità o di combattere i nemici, queste action figures generano divertimento a non finire per i fan dei supereroi di qualsiasi età.

DRAGONS – Una nuova linea di draghi e vichinghi con dettagli realistici ispirati al nuovo film

La linea giocattolo di Spin Master, ispirata all’amatissima saga con protagonisti draghi e vichinghi, accompagna l’uscita al cinema, il 13 giugno, del nuovo film live action di Dragon Trainer. Una serie di assortimenti che permetteranno agli appassionati, grandi e piccini, di rivivere le straordinarie avventure dei loro beniamini.

I draghi in scala 15cm - Sdentato, Muscolone, Sp accateschi e Skrill - stanno in piedi da soli, sono super dettagliati e hanno testa, zampe e ali snodate che si muovono, pronti a essere posizionati per la battaglia o per volare verso nuovi orizzonti. Nel set di coppie di draghi e vichinghi si possono invece trovare: Sdentato e Hiccup, Tempestosa e Astrid e Gambedipesce e Muscolone. Ogni drago è alto circa 23cm e inserendo il vichingo sulla sella si attiva la modalità volo.

Prezzo al pubblico consigliato Draghi base: €14,99

Prezzo al pubblico consigliato Draghi e Vichinghi: €19,99

Non possono mancare le versioni deluxe: Sdentato con suoni realistici e Tempestosa con proiettili infuocati, proprio come nel film! E ancora: lo Sdentato Sputafuoco in scala 35cm ha luci e suoni per un effetto super realistico: premendo sulla schiena la sua bocca si illumina ed emette suoni come se sputasse fuoco; premendo sulle zampe posteriori si attiva invece la modalità "volo in picchiata". Disponibili anche Testadura e Testabruta con Orripilante Bizippo, con gambe, teste e ali articulate, oltre all’assortimento dei collezionabili, in cui si possono trovare 10 draghi a sorpresa in scala 5cm: Muscolone, Sdentato, Tempestosa e tanti altri. Ogni drago è racchiuso all'interno di una confezione a forma di Libro dei Draghi ed è inclusa una carta da collezionare. Il Libro dei Draghi, una volta aperto, funge da base per esporre il proprio drago.

Prezzo al pubblico consigliato Draghi Deluxe: €24,99

Prezzo al pubblico consigliato Sdentato Sputafuoco: €39,99

Prezzo al pubblico consigliato Orribilante, Testadura, Testabruta: €29,99

Prezzo al pubblico consigliato Collezionabili: €4,99

Un altro incredibile set è quello dei mini-draghi interattivi con Sdentato e Tempestosa. Premendo sul naso, accarezzandoli e interagendo con loro si possono attivare suoni e movimenti. I draghi muovono la testa, la bocca e le ali ed emettono suoni, proprio come nel film. Sarà poi disponibile anche un assortimento di 5 draghi di peluche in scala 7.5cm in cui si possono trovare Sdentato, Muscolone, Tempestosa, Zannacurva e Spaccateschi. Ogni drago si trova all'interno di una confezione a forma di totem.

Prezzo al pubblico consigliato Mini interattivi: €24,99

Prezzo al pubblico consigliato Draghi Peluche: €8,99

UNICORN ACADEMY – La linea giocattolo dell’amatissima serie fantasy che fa sognare i bambini

I bambini possono rivivere le avventure dell’amatissima serie fantasy Unicorn Academy, tratta dai bestseller di Julie Sykes e prodotta da Spin Master Entertaiment, grazie alla magica linea giocattolo di Spin Master, creata per far sognare i bambini con emozionanti storie su maestosi unicorni e magici poteri. Giocattoli e bambole realizzati con dettagli, accessori ed elementi realistici: dai set assortiti con 5 small dolls e il loro unicorno, alla small doll di Sophia e Wildstar magica luce, con cui celebrare il legame unico tra Sophia e il suo unicorno vedendo Wildstar creare un bellissimo effetto di luce arcobaleno; dalle bambole di Ava, Isabel e Sophia (alte 24cm) e i loro unicorni (alti 28cm), alla Deluxe Fashion Doll di Sophia con un doppio outfit, fino all’unicorno Wildstar interattivo e con luci con cui si possono sbloccare le due canzoni della serie, “Follow Your Heart” e “There is a Light”.

Prezzo al pubblico consigliato 5 small dolls con unicorno: € 19,99

Prezzo al pubblico consigliato small doll di Sophia e Wildstar magica luce: € 24,99

Prezzo al pubblico consigliato Assortimento Fashion Doll: € 19,99

Prezzo al pubblico consigliato Assortimento Unicorni: € 29,99

Prezzo al pubblico consigliato Deluxe Fashion Doll di Sophia: € 24,99

Prezzo al pubblico consigliato unicorno Wildstar interattivo: € 39,99

ACTIVITIES

KINETIC SAND – Speciali kit della celebre sabbia magica che non secca e non sporca

La linea Kinetic Sand, l’originale sabbia cinetica di Spin Master, composta da vera sabbia che non secca mai, non sporca le mani, è atossica e facile da pulire, pensata per stimolare la creatività e la manualità dei bambini, arriva con il Playset Gelateria Colorata, che contiene sabbia colorata e un kit di attrezzi per creare dei coloratissimi coni gelato e la Pasticceria degli Unicorni, che include sabbia verde luccicante e sabbia rosa neon, 3 formine per cupcake, rullo, spatola e 6 accessori a tema unicorno con cui i piccoli chef si divertiranno a creare la loro pasticceria degli unicorni! Altro kit imperdibile è quello delle Torte Arcobaleno, un delizioso set che offre ai bambini un'esperienza speciale e coinvolgente per creare torte Kinetic Sand colorate e profumate, per un divertimento sensoriale illimitato. Il set include con 680 gr di sabbia al profumo di vaniglia in 4 colori (blu, giallo, rosa e bianco), 10 attrezzi da cucina e accessori per aiutare i piccoli pasticceri a modellare, sagomare e decorare le loro creazioni con candeline, un'alzata per torte, formine e un cartello. La confezione funge anche da area di gioco.

Prezzo al pubblico consigliato Playset Gelateria Colorata: € 19,99

Prezzo al pubblico consigliato Pasticceria degli Unicorni: € 19,99

Prezzo al pubblico consigliato kit Torte Arcobaleno: € 22,50

GAMES

ESSERE O NON ESSERE e JUMANJI IN VERSIONE “GIOCA IN VIAGGIO”

Con Essere o non essere, nella modalità a due giocatori, dopo aver posizionato una carta in testa grazie all’apposita fascetta, il primo giocatore inizia a porre una serie di domande a risposta SI/NO per indovinare il maggior numero di carte e guadagnare i relativi gettoni rossi entro 90 secondi. L’obiettivo è quello di guadagnare insieme il maggior numero di gettoni dopo che ogni giocatore ha completato 2 turni. Nella modalità competitiva per 3-4 giocatori, invece di usare entrambe le fascette, i giocatori indossano a turno una sola fascetta. Vince il giocatore con a fine partita ha totalizzato il maggior numero di gettoni. Un gioco divertente e dinamico, pensato per intrattenere tutti i bimbi e le bimbe dai 6 agli 8 anni.

La versione travel di Jumanji, invece, risulta perfetta per portare sempre con sé l’avventura e l’adrenalina. Adatto ai bambini dai 5 anni in su e pensato per una sfida a due, il gioco è pronto a trasportare i suoi giocatori in una fantastica missione nella giungla. I due sfidanti devono decodificare i messaggi segreti sulle carte e lanciare i dadi il più velocemente possibile per trovare la combinazione che potrà salvarli dalle fauci del coccodrillo o da quelle del leone o ancora dalla carica degli elefanti. L’obiettivo è quello di raggiungere per primo il centro della plancia, ingannando il proprio avversario spostando in modo strategico il rinoceronte, bloccandogli così la strada verso la vittoria. Per i due giocatori, il pericolo è in agguato in ogni angolo e ad ogni lancio di dado, per una sfida avvincente e ricca di colpi di scena.

Prezzo al pubblico consigliato per le versioni travel dei due giochi: € 8,99

RUBIK’S 2X2 SPEED – La versione MINI per veri speedcuber

È disponibile la versione MINI del rompicapo più famoso al mondo e icona degli anni Ottanta, simbolo della capacità di risolvere problemi, dell'intelligenza, della creatività e della perseveranza. Rubik’s 2x2 Speed, con nuovi colori, senza sticker e con un meccanismo rinnovato, è pronto a infrangere ogni record, la nuova edizione è pensata per essere adatta allo speedcubing. Con un design migliorato, Rubik’s è dotato di magneti che aggiungono stabilità e fungono da sistema di posizionamento, che aiutano a preparare il cubo per le rotazioni e i passaggi successivi. Questa tipologia di cubo ha una parte centrale robusta e un meccanismo pensato per aumentare velocità, fluidità e affidabilità. L'obiettivo è quello di girare e ruotare il cubo fino a riportarlo allo stato iniziale, allineando su ciascuno dei lati tutte le tessere dello stesso colore.

Prezzo al pubblico consigliato: € 9,99

IL MIO PRIMO SCARABEO IMPARANDO L’ABC PUZZLE – La versione per bambini in età prescolare

La linea di Scarabeo dedicata a bimbi e bimbe offre una versione puzzle: un gioco che unisce parole ed enigmi per stimolare i più piccoli in esercizi di pregrafismo e prescrittura, alla scoperta di lettere e parole della lingua italiana. Emblema del gioco educativo e intelligente per tutte le età, per la prima volta la versione del gioco adatta al target prescolare (età 3-6 anni) e basata sull’approccio formativo dell’edutainment entra nella categoria dei puzzle: Il Mio Primo Scarabeo - Imparando l’ABC permette ai bambini di scoprire e costruire le prime parole, sviluppando abilità linguistiche, cognitive e motorie attraverso diverse modalità di apprendimento, come la riflessione, l’associazione e la condivisione. L’edizione stimola l’apprendimento del linguaggio attraverso la composizione visiva delle parole e l’associazione parola-immagine in modo divertente, migliorando anche nei più piccoli la memoria e le capacità di problem-solving. L’edizione dal nuovo colore arancione contiene 15 puzzle colorati, ognuno dedicato a una lettera dell'alfabeto e consiste nell’utilizzare i pezzi del puzzle per riconoscere le lettere e formare parole risolvendo l’enigma e incastrando correttamente ogni pezzo, facendo di ogni lettera un passo verso la scoperta: imparare l’abc non è mai stato così facile e divertente!

Prezzo al pubblico consigliato: € 9,99

RISIKO! ANTARTIDE, RISIKO! OCEANO, RISIKO! DELUXE – Le versioni del grande cult per un’estate di puro divertimento in compagnia

RisiKo!, il gioco di strategia più famoso e amato di sempre, non smette mai di regalare divertimento. Le ultime tre versioni del gioco - RisiKo! Antartide, RisiKo! Oceano e l’edizione Deluxe - sono sempre pronte a regalare nuove adrenaliniche sfide tra isole da conquistare, rotte da esplorare e nuovi obiettivi da raggiungere.

RisiKo! Antartide è composto da un’unica plancia ispirata al sesto continente del planisfero, per due inedite modalità di gioco, ed è la prima espansione nella storia di RisiKo! che aggiunge il sesto continente all'emisfero del gioco classico e crea nuove strategie, cambiando completamente la dinamica di un gioco. RisiKo! Antartide è anche la prima versione a due giocatori, un gioco completamente nuovo, in cui cimentarsi semplicemente ribaltando la plancia. L’obiettivo è conquistare i 42 territori del continente antartico in un’appassionante sfida a due! Dalla Terra di Wilkes a quella della Regina Elisabetta, dalla Banchisa di Weddell a quella di Ross, fino al punto più inesplorato, il Polo Sud, il continente antartico è pronto ad accogliere le armate colorate e pacifiche dei due avversari.

Prezzo al pubblico consigliato RisiKo! Antartide: € 14,99

RisiKo! Oceano, invece, può essere utilizzato singolarmente per un appassionante match a due giocatori oppure come espansione del gioco classico. Nella modalità a due giocatori, una volta decisa la disposizione delle isole e posizionate le armate, la battaglia tra gli atolli alla conquista del proprio obiettivo può iniziare e i giocatori possono utilizzare le navi per implementare nuove strategie. Nella modalità espansione, gli sfidanti possono sfruttare i porti per conquistare nuove rotte tra le acque degli oceani e approfittare di vantaggi e svantaggi offerti dagli eventi per raggiungere per primi il loro obiettivo. RisiKo! Oceano è pensato per i giocatori dagli 8 anni in su ed è pronto a intrattenere tutta la famiglia con nuove travolgenti partite all’insegna della tattica e del divertimento.

Prezzo al pubblico consigliato RisiKo! Oceano: € 19,99.

Infine, l’edizione Deluxe, ispirata all’iconico RisiKo! Challenge, la versione utilizzata nei tornei ufficiali, ha una plancia da gioco gigante, la più grande di sempre (86 x 62 cm), e una nuova grafica accattivante e coloratissima. All’interno della scatola sono comprese 5 armate di 5 nuovi colori neon (fucsia, giallo, verde, arancione e blu), 5 set completi da 3 dadi abbinati e, per la prima volta, 5 contenitori per armate a forma dell’iconico carrarmatino.