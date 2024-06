Un'estate di puro divertimento con Spin Master

UN’ESTATE DI PURO DIVERTIMENTO

CON LE NOVITÀ E I GIOCHI CULT DI SPIN MASTER

Dall’edizione limitata di fingerskate di Tech Deck, alle novità della linea Gabby’s Dollhouse, dalle versioni da viaggio di Essere o non essere e Jumanji all’Indovina Chi in formato maxi, dal kit Cool Maker per creare braccialetti, fino ai veicoli ecosostenibili PAW Patrol e all’iconica sabbia magica Kinetic Sand

Spin Master accompagna tutti in vacanza, offrendo una vasta gamma di prodotti adatti a grandi e piccini per un’estate ricca di divertimento, in famiglia e tra amici, in viaggio e all’aria aperta! Per i fan dello skateboarding è in arrivo un’edizione limitata di fingerskate dedicata alle Olimpiadi 2024, di cui Tech Deck è sponsor, mentre per gli appassionati dei giochi da tavolo sono disponibili le versioni “da viaggio” degli amatissimi Essere o non essere e Jumanji e il formato gigante dell’intramontabile Indovina Chi?, che ha divertito e intrattenuto intere generazioni di bambini.

E con Spin Master non mancano le occasioni per dare libero sfogo alla fantasia: con i veicoli PAW Patrol realizzati per la prima volta in plastica riciclata i bambini potranno rivivere le avventure dei loro amati supereroi, mentre con la sabbia magica Kinetic Sand potranno vivere esperienze polisensoriali e stimolare la creatività. Per chi invece volesse stare al passo con la moda, è pronto a “entrare in valigia” il kit di Cool Maker per braccialetti fai da te, ispirato alle ultime tendenze fashion. Infine, non possono mancare le novità giocattolo della linea Gabby’s Dollhouse, ispirata alla serie tv fenomeno La Casa delle Bambole di Gabby, con nuovi personaggi, accessori e bambole super cool!

TECH DECK – La speciale limited edition dedicata alle Olimpiadi di Parigi 2024

L’estate 2024 di Tech Deck si concentra su un'importante novità: Tech Teck offre una speciale edizione limitata di fingerskate, decorata con la nuova wave dei Giochi Olimpici. Grazie a Tech Deck è possibile entrare nel mondo dello skateboarding attraverso la collezionabilità e il gioco. Questi piccoli skate sono lo strumento essenziale per praticare il fingerboarding, lo skate con le dita, e sono riproduzioni fedeli e curate nei minimi dettagli delle più celebri tavole da skateboarding a livello internazionale, ispirate a quelle leggendarie dei grandi campioni mondiali. I fingerboard Tech Deck, all’interno dei diversi pack, contengono tutti gli accessori necessari per costruirli e personalizzarli, come adesivi, ruote, mini attrezzi e anche alcuni piccoli ostacoli che permettono di cimentarsi in diversi trick sulla punta delle dita e di sentirsi dei veri e propri skater!

Prezzo al pubblico consigliato pack singolo: €4,99

Prezzo al pubblico consigliato pack da 4: €14,99

Prezzo al pubblico consigliato pack da 6: €19,99

GABBY’S DOLLHOUSE – Set di personaggi deluxe, la nuova piscina, la bambola di Gabby in viaggio e il peluche di Siregatta

Direttamente dalla serie animata disponibile in streaming su Netflix, nell’estate 2024 la magica Casa delle bambole di Gabby diventa ancora più grande! Oltre alle stanze che permettono di creare nuovi spazi, arrivano tante imperdibili novità: un nuovissimo set deluxe contenente le mini figures di Gabby e dei suoi 6 amici gattini a tema “festa da ballo”, dotati di dettagli autentici e fedeli alla serie TV; la piscina di Gabby, una vera e propria replica dell’adorata location estiva, perfetta da sola ma anche come aggiunta alla Casa; la bambola di Gabby in versione viaggio, alta 20,3cm con i vestiti che riproducono fedelmente quelli della serie, dalle scarpe da ginnastica all'abito in denim, all'immancabile cerchietto con orecchie da gatto, fino al graziosissimo cappellino da baseball. La bambola ha capelli ricci e morbidi da pettinare, colorare e acconciare in mille modi! Infine, il peluche di Siregatta, un morbidissimo e coccoloso peluche da 35,6cm, che dà vita all'amica a quattro zampe di Gabby. Con le sue orecchie appuntite, l'adorabile coda, i dettagli ricamati e la stella marina che si illumina sulla testa, la Siregatta parlante regala ai più piccoli un'indimenticabile esperienza interattiva, riproducendo tanti suoni e frasi. Stringendo la pancia di Siregatta si può vedere la sua stella marina illuminarsi e attivare canzoni, suoni e frasi, proprio come nella serie!

Prezzo al pubblico consigliato Set deluxe con personaggi "versione dance": €24,99

Prezzo al pubblico consigliato La piscina di Gabby: €34,99

Prezzo al pubblico consigliato Bambola di Gabby in versione travel: €19,99

Prezzo al pubblico consigliato Peluche di Siregatta: €29,99

PAW PATROL – Veicoli per la prima volta realizzati in modo ecosostenibile

A sostenere la cultura green e la crescente consapevolezza ambientale della nuova generazione di genitori, ci sono gli amatissimi veicoli della linea core dei PAW Patrol, realizzati con dettagli autentici, uno stile realistico e, per la prima volta, prodotti in modo ecoresponsabile. Composti per almeno il 52% da plastica riciclata, i bambini potranno vivere innumerevoli avventure e missioni ricche di azione all’insegna dell’ecologia con il loro cucciolo eroe preferito a bordo del suo veicolo: dalla macchina della polizia di Chase al camion dei pompieri di Marshall, dall’elicottero di Skye alla ruspa di Rubble, dall’Hovercraft di Zuma allo spazzaneve di Everest, dal camion dei rifiuti di Rocky al fuoristrada di Tracker, dal veicolo di salvataggio di Rex fino al quad del loro fidato amico Ryder.

Prezzo al pubblico consigliato: €14,99

GAMES IN VERSIONE “GIOCA IN VIAGGIO”

ESSERE O NON ESSERE E JUMANJI tornano in nuova veste grafica e in una nuova versione travel. Grazie al pratico formato compatto, sono perfetti da portare sempre con sé e regalare momenti di gioia e spensieratezza anche fuori casa. Con Essere o non essere, nella modalità a due giocatori, dopo aver posizionato una carta in testa grazie all’apposita fascetta, il primo giocatore inizia a porre una serie di domande a risposta SI/NO per indovinare il maggior numero di carte e guadagnare i relativi gettoni rossi entro 90 secondi. L’obiettivo è quello di guadagnare insieme il maggior numero di gettoni dopo che ogni giocatore ha completato 2 turni. Nella modalità competitiva per 3-4 giocatori, invece di usare entrambe le fascette, i giocatori indossano a turno una sola fascetta. Vince il giocatore con a fine partita ha totalizzato il maggior numero di gettoni. Un gioco divertente e dinamico, pensato per intrattenere tutti i bimbi e le bimbe dai 6 agli 8 anni. La versione travel di Jumanji, invece, risulta perfetta per portare sempre con sé l’avventura e l’adrenalina. Adatto ai bambini dai 5 anni in su e pensato per una sfida a due, il gioco è pronto a trasportare i suoi giocatori in una fantastica missione nella giungla. I due sfidanti devono decodificare i messaggi segreti sulle carte e lanciare i dadi il più velocemente possibile per trovare la combinazione che potrà salvarli dalle fauci del coccodrillo o da quelle del leone o ancora dalla carica degli elefanti. L’obiettivo è quello di raggiungere per primo il centro della plancia, ingannando il proprio avversario spostando in modo strategico il rinoceronte, bloccandogli così la strada verso la vittoria. Per i due giocatori, il pericolo è in agguato in ogni angolo e ad ogni lancio di dado, per una sfida avvincente e ricca di colpi di scena.

Prezzo al pubblico consigliato per le versioni travel dei due giochi: € 8,99

INDOVINA CHI GIGANTE – Una versione MAXI, per giocare anche all’aperto, del grande classico anni ‘80

Indovina Chi?, l’intramontabile gioco da tavolo che ha divertito e intrattenuto intere generazioni di bambini, torna in un inedito formato gigante, perfetto anche per delle partite all’aria aperta. Le regole del gioco sono quelle di sempre: i giocatori scelgono una carta raffigurante un personaggio misterioso e, per scoprire quello del proprio avversario iniziano a porsi a vicenda delle domande. Vince il giocatore che scopre per primo l’identità del personaggio avversario. Pensato per i bambini dagli 8 anni in su, questa nuova versione è adatta per delle partite dai 2 ai 4 giocatori. Che sia in estate o in inverno, in casa o all’aperto, Indovina Chi Gigante è perfetto per giocare insieme alla propria famiglia ovunque si desideri.

Prezzo al pubblico consigliato: €29,99

COOL MAKER - POPSTYLE REFILL – Una grande novità per creare braccialetti dell’amicizia sempre diversi

PopStyle Expansion Pack, una grande novità firmata Spin Master, per creare e ricreare composizioni di forme e colori sempre nuove e originali con PopStyle, la Bracelet Maker di Cool Maker. Questo kit per braccialetti fai da te include 56 perline, tra cui 38 perline con gemme glitterate, 12 perline con gemme incastonate, 6 perline con gemme argentate e 7 elastici per progettare e creare nuovi braccialetti alla moda. Grazie all’innovativo sistema di inserimento delle perline di PopStyle, le piccole creative possono abbinare le perline del kit o personalizzare il design dei braccialetti già realizzati, in modo semplice e sicuro, senza nodi, fermagli o pezzi da tagliare. Con così tante perline tra cui scegliere, Cool Maker PopStyle Expansion Pack è il kit perfetto per creare simpatici braccialetti dell'amicizia e scatenare il proprio estro e la propria fantasia. Le piccole creative ameranno scoprire le tantissime combinazioni di stili e colori per esprimere al meglio la loro personalità. Questo kit include tutto il necessario per realizzare altri 3 braccialetti con PopStyle Bracelet Maker ed è pensato per tutte le bambine dai 7 anni in su.

Prezzo al pubblico consigliato: € 9,99

KINETIC SAND – Tanti nuovi playset della celebre sabbia magica che non secca e non sporca

La linea Kinetic Sand, l’originale sabbia cinetica di Spin Master, composta da vera sabbia che non secca mai, non sporca le mani, è atossica e facile da pulire, pensata per stimolare la creatività e la manualità dei bambini, è pronta a fare spazio a due novità: i Mini Cagnolini della linea Scava&Scopri e il Playset Gelateria Colorata, pensati per sorprendere i bimbi e colorare i loro pomeriggi di gioco. Il Mini Cagnolino contiene 170 g di sabbia della spiaggia, due tesori e 1 tra i 4 adorabili cuccioli (il beagle, il carlino, l'husky o il corgi), mentre il playset Gelateria Colorata contiene sabbia colorata e un kit di attrezzi per creare dei coloratissimi coni gelato.

Prezzo al pubblico consigliato Mini Cagnolini: € 5,99

Prezzo al pubblico consigliato Playset Gelateria Colorata: € 19,99