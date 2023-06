Un'estate di gioco e divertimento con Spin Master

UN’ESTATE DI GIOCO E DIVERTIMENTO

CON LE NOVITÀ E I GRANDI CULT DI SPIN MASTER

Dal mondo dei supereroi DC con FLASH, in uscita al cinema a giugno 2023, agli intramontabili giochi da tavolo come Risiko! e Scarabeo, fino al rompicapo più famoso al mondo, Rubik’s, per appassionanti sfide sotto l’ombrellone, e al frisbee da Guiness dei Primati Aerobie per una sana attività outdoor.

Spin Master accompagna tutta la famiglia in vacanza, offrendo una vasta gamma di prodotti adatti a grandi e piccini per un’estate ricca di divertimento, gioco in famiglia e attività all’aria aperta! Per i fan dei supereroi DC, in vista dell’uscita al cinema, a giugno 2023, del film “The Flash”, arriva l’action figure originale del supereroe più veloce di sempre, mentre per gli appassionati dei giochi da tavolo tante versioni “da viaggio” dei giochi più amati, da RisiKo! a Scarabeo fino ai grandi classici Domino e Shangai.

E con Spin Master non mancano le occasioni per vivere esperienze polisensoriali ed allenare la mente, dalla sabbia magica Kinetic Sand per dare libero sfogo alla fantasia fino all’iconico Rubik’s, il cubo di Rubik originale, da portare sempre con sé per sfidare gli amici anche sotto l’ombrellone. Mentre, per chi volesse stare al passo con la moda, sono pronti per “entrare in valigia” i morbidi peluches P.Lushes, ispirati alle ultime tendenze fashion, e i giocattoli della linea ispirata alla serie tv fenomeno La Casa delle Bambole di Gabby, con playset e accessori super cool! Infine, per gli amanti del fitness e dell’attività outdoor arriva Aerobie, il frisbee vincitore del Guinness World Record.

FLASH

In vista dell’uscita a giugno del film THE FLASH, il supereroe più veloce di sempre, arriva l'originale Flash di Spin Master in scala 30 centimetri. Con colori e decorazioni realistiche e con undici punti di articolazione è possibile muoverlo e posizionarlo a piacimento in pose eroiche, così i bambini possono divertirsi a rivivere con l'eroe DC fantastiche avventure!

Prezzo al pubblico consigliato: €15,99.

RISIKO! ANTARTIDE

Per chi volesse sfuggire al caldo dell’estate, può trovare un po’ di refrigerio in questa speciale versione di Risiko! Il gioco di strategia più famoso al mondo, infatti, aggiunge alla sua plancia di gioco il continente più impervio e gelido di tutti: l’Antartide. Una infinita distesa di ghiacci, praticamente disabitata, sta per essere esplorata con nuove armate, obiettivi e regole. La scoperta dell’unico continente in cui ancora la natura è sovrana è una vera e propria sfida anche per i veterani di questo grande classico dei giochi da tavolo che potranno sfidarsi in partite a due giocatori o aggiungere il territorio alla plancia classica per match con molti giocatori.

Prezzo al pubblico consigliato: €12,99.

SCARABEO DA VIAGGIO

Il gioco di parole per antonomasia torna in una veste più compatta pensata per due giocatori, che potranno sfidarsi anche in viaggio! La regola è semplice: vince chi totalizza per primo 150 punti formando vocaboli di senso compiuto sulla griglia di parole. Per rendere il gioco ancora più stimolante ed istruttivo, Scarabeo contiene anche le lettere dell’alfabeto internazionale, per duelli all’ultima parola ancora più moderni e international.

Prezzo al pubblico consigliato: €12,99.

ESSERE O NON ESSERE HARRY POTTER

Il gioco di successo per indovinare chi sei torna in una versione interamente ispirata al magico mondo di Harry Potter! Con le 6 morbide fascette tematizzate e carte personaggio tratte dalla saga, i giocatori mettono alla prova le loro conoscenze di Hogwarts. Dai protagonisti, Harry, Ron e Hermione, ai professori, passando per fantasmi e Creature Magiche. In questa variante del gioco sono introdotte nuove regole: le pozioni per chiedere indizi e la collezione di cioccorane, chi riuscirà a raccoglierne di più vince il gioco!

Prezzo al pubblico consigliato: €22,99.

JUMANJI – IL GIOCO IN VERSIONE DA VIAGGIO

Tratto dall’iconico film del 1995, il gioco Jumanji ha conquistato i cuori di appassionati e non in tutto il mondo. La versione travel è piccola e compatta per poter essere inserita in valigia e continuare il gioco anche in vacanza. Lanciando i dadi e cercando di decifrare i messaggi segreti contenuti nelle carte, i giocatori devono cercare di raggiungere il centro della plancia il più in fretta possibile, non dimenticando che una volta iniziata la partita non potranno più ritirarsi!

Prezzo al pubblico consigliato: €8,99.

KINETIC SAND

La linea dell’originale sabbia cinetica di Spin Master è composta da vera sabbia che non secca mai, non sporca le mani, è atossica ed è facile da pulire. Pensata per stimolare la creatività dei bambini, la linea comprende tanti prodotti, tra cui il playset Castelli di Sabbia, contenente un vassoio, 3 formine, una palettina e la sabbia, disponibile in verde, blu o viola. Anche i Coni Gelato fanno parte della linea e al loro interno è possibile trovare due sabbie colorate che sprigionano il loro profumo: menta e cioccolato, fragola e banana, arancia e vaniglia.

Prezzo al pubblico consigliato playset Castelli di Sabbia: €19,99 – Coni gelato: €4,50

RUBIK’S

Rubik cubo 3x3 – Il rompicapo più famoso al mondo e icona degli anni ’80, il cubo di Rubik, in una versione composta da 3 file e 9 quadrati su ciascun lato, stampati e senza adesivi, dei tradizionali colori: rosso, bianco, arancione, blu, giallo e verde. È la dimensione perfetta per giocare a casa, in aereo o in macchina e, grazie al nuovo meccanismo, i movimenti sono più dinamici e scorrevoli. Un gioco adatto a tutte le età, che aiuta ad esercitare l’abilità matematica, la conoscenza dello spazio e la conservazione delle informazioni, rendendolo un regalo perfetto per bambini e adulti.

Prezzo al pubblico consigliato €13,99.

AEROBIE PRO RING

Il frisbee da Guinnes World Record, protagonista di un lancio da ben 406mt è pronto a conquistare tutti gli italiani appassionati di attività all’aria aperta con il suo design sottile e innovativo, pensato per percorrere grandi distanze e permettere ad ogni giocatore di personalizzare il proprio stile di lancio e presa grazie ai suoi morbidi bordi che permettono un gioco facile e sicuro per tutta la famiglia.

Prezzo al pubblico consigliato: €9,99.

SHANGAI IN LEGNO

Tra i giochi di abilità più famosi, lo Shangai torna in una nuova veste: 30 bastoncini di legno colorati, dove ogni colore corrisponde ad un preciso valore. Per iniziare il gioco uno dei giocatori stringe in mano i bastoncini e li lascia cadere al ventaglio. Lo scopo del gioco è di riuscire a sfilarne dal gruppo, ad uno ad uno, il maggior numero possibile, senza smuovere di un millimetro gli altri. Occorrono molta precisione e un'estrema delicatezza nei movimenti per raccogliere più bastoncini possibili e vincere la partita!

Prezzo al pubblico consigliato: €5,99.

DOMINO TRAVEL IN CONFEZIONE DI METALLO

Nuova veste grafica anche per un classico intramontabile che arriva dall’antica Cina e che continua a far divertire grandi e piccini, in un formato pocket che è pratico da portare in viaggio! Dopo aver mischiato le tessere a faccia in giù e averne distribuito il numero necessario per giocare, i giocatori iniziano a turno a disporre le tessere sul tavolo attaccandole a quelle già posate, solo se ne hanno una col punteggio uguale a una delle due estremità di quest’ultime, altrimenti devono pescarne altre da quelle coperte. Vince chi per primo attacca tutte le tessere!

Prezzo al pubblico consigliato: €7,99.

P.LUSHES

Morbidi personaggi di design ispirati all’alta moda: P.Lushes è la linea di peluches perfetta per le piccole appassionate di moda e nuove tendenze! Dieci cuccioli tutti da collezionare, ciascuno con la sua personalità e il proprio stile, che sfoggiano indossando tessuti pregiati e dettagli fashion: dal koala Koko Melbie alla coniglietta Flora Karrats, dalla gattina Aril Fiore alla cagnolina Anna Dolce, dalla giraffa Daisy Doemei alla leonessa Kiara Herera, fino all’unicorna Mariah Monarch, l’orsetta Quinn O Bearci, la tigre Rebecca O Roar e l’elefantina Willa Burke.

Prezzo al pubblico consigliato: €9,99.

LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY E IL GIOCO SUPER MIAO

Direttamente dalla serie animata in onda su Netflix e Cartoonito, torna la Magica casa delle bambole di Gabby, alta più di 60cm e ricca di dettagli ed entusiasmanti funzioni tutte da scoprire, come lo scivolo che consegna le sorprese, l’ascensore a forma di gattino per muoversi tra i piani, un’edizione da collezione di Gabby e del suo amato Pandy Panda. La Magica casa delle bambole di Gabby è tutta da arredare con gli accessori inclusi, creando e ricreando il proprio asset ispirato a quello visto sullo schermo o lasciando libera la propria immaginazione! Inoltre, per un’esperienza ancora più divertente, arriva Il Gioco Super Miao, un entusiasmante gioco di percorso personalizzato con i protagonisti della amatissima serie tv.

Prezzo consigliato al pubblico: Casa delle Bambole €99,99 - Il Gioco Super Miao €24,99.

