Organic Burger Simulator - lancio il 17 giugno

Cosa succede quando due sviluppatori indipendenti rischiano tutto per un'ultima possibilità di realizzare il loro sogno? Ecco Organic Burger Simulator, un gioco di simulazione toccante, pratico e incredibilmente caotico, in arrivo il 17 giugno su Steam. Sviluppato dai collaboratori di lunga data Mehmet Bilici e Hüseyin, Organic Burger Simulator è più di un semplice gioco: è la storia di un ritorno personale. Dopo una serie di battute d'arresto professionali, un bar fallito e crescenti dubbi sul loro futuro nel mondo dei videogiochi, i due hanno stretto un patto: un'ultima partita, o se ne sarebbero andati per sempre.

" Non volevamo creare l'ennesimo gioco di simulazione ", afferma Bilici. " Volevamo creare qualcosa che sembrasse vivo, qualcosa che desse ai giocatori il pieno controllo dell'intero processo di produzione degli hamburger. Dall'allevamento delle mucche alla gestione delle macchine, fino alla preparazione perfetta dell'hamburger ."

Dalla mucca al bancone: costruisci tutto Organic Burger Simulator invita i giocatori a costruire un impero di hamburger completamente autosufficiente, partendo dall'inizio della filiera. Non gestisci solo un bancone di fast food, ma:

Alleva bestiame nella tua fattoria

Raccogli e lavora gli ingredienti attraverso macchine di fabbrica creative (e caotiche) come il Cowculator

Grigliare, friggere e servire hamburger ai clienti affamati

Gestisci ed espandi la tua attività con aggiornamenti, personale e tecnologia migliore

Immergiti in un'esperienza di simulazione tattile in terza persona

" Volevamo che i giocatori sentissero ogni passo. Invece di cliccare un pulsante per ottenere magicamente la carne, la si fa passare attraverso delle macchine. È un gioco caotico, divertente ed è nostro ." Mehmet Bilici, sviluppatore principale e narratore di Organic Burger Simulator.

Un simulatore con anima Dietro il gameplay divertente e le meccaniche bizzarre si nasconde un viaggio profondamente personale, che rispecchia le lotte e la resilienza degli sviluppatori indie della vita reale che cercano di mantenere vivo il loro sogno. Pubblicato da Favour Toys Studios, che di recente ha ottenuto successo con il celebre Supermarket Simulator di Nokta Games, Organic Burger Simulator aggiunge un altro titolo di spicco alla crescente ondata di gioielli indie provenienti dalla Turchia.

" Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con Mehmet e Hüseyin ", afferma Robin Wolff di Favour Toys Studios. " La loro passione è contagiosa e Organic Burger Simulator è il tipo di esperienza gioiosa, concreta e divertente di cui il genere ha bisogno " .