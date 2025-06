GTA Online: Money Fronts, in arrivo il 17 giugno

Gestisci la più grande operazione di riciclaggio di sempre e dai una ripulita ai tuoi affari loschi in Money Fronts, l'ultimo aggiornamento di GTA Online in arrivo il 17 giugno. Acquista imprese locali storiche e usale per dirottare i tuoi guadagni al sicuro da occhi indiscreti in un'operazione complessa e intricata.

Con l'aiuto di una vecchia conoscenza, Martin Madrazo, entrerai in contatto con nuovi consulenti che ti aiuteranno ad accumulare attività commerciali e a dare una bella lavata ai tuoi soldi sporchi farcendo i tuoi conti correnti con introiti perfettamente legali. Ti basteranno un po' di fantasia nella contabilità e una goccia di olio di gomito per arricchirti ancora di più e lasciare gli esattori con un palmo di naso.

Lavorare all'autolavaggio

Il famoso autolavaggio Hands On di Strawberry sarà il tuo punto di partenza; potrai nascondere i tuoi affari illegali dietro a una deliziosa facciata vintage. Questa attività redditizia e dal profilo bassissimo guadagna abbastanza da infarcirti il portafoglio senza attirare l'attenzione e sarà la base della tua operazione di riciclaggio di denaro.

Grazie all'autolavaggio potrai ricevere un introito passivo dalla tua rete criminale ed espandere i tuoi orizzonti comprando il cannabis shop Smoke on the Water e Higgins Helitours, altre due imprese in grado di portare avanti una gamma di attività più o meno legittime. Acquistandole migliorerai gli introiti della tua serra per la coltivazione di erba e dei tuoi carichi aerei.

I tuoi affari illegali all'interno di queste imprese non passeranno inosservati e genereranno Attenzione. Se aumenterà troppo, dovrai diminuirla vestendo i panni di un onesto imprenditore per mantenere la copertura e continuare a incassare introiti passivi.

Money Fronts sarà l'occasione per far debuttare in GTA Online una vasta gamma di nuovi veicoli, tra cui i SUV Karin Everon RS e Woodlander e la muscle car Declasse Tampa GT (muscle car). Chi è un fan delle forze dell'ordine potrà lanciarsi negli incarichi della polizia sulla nuova moto della polizia Western, completa della divisa speciale Pattuglia stradale estiva.

Miglioramenti dell'esperienza di gioco, vantaggi per gli abbonati a GTA+ e molto altro

Money Fronts include anche una serie di aggiornamenti alle modalità di gioco, tra cui l'aggiunta del disturbatore di frequenze a 50 nuovi veicoli, la possibilità di saltare diversi filmati quando si rigioca una missione e il raddoppio delle fonti di Punti Arena.

In più, sarà possibile prolungare il timer del segnale globale nelle sessioni pubbliche delle missioni di vendita e disabilitare il furgone Boxville per le consegne nelle missioni di vendita dell'MC.

Gli abbonati a GTA+ potranno godersi l'accesso anticipato alla supercar Överflöd Suzume, il privilegio di due giri quotidiani alla ruota fortunata nel Casinò e Resort Diamond e altro ancora.

Continua a seguirci per saperne di più su GTA Online: Money Fronts, in arrivo il 17 giugno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.