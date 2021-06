Metal Unit arriva su Nintendo Switch il 17 giugno

l platform d'azione pixel-perfect scatena combattimenti al cardiopalma su Nintendo Switch



Metal Unit, platform d'azione fantascientifico pubblicato da NEOWIZ e sviluppato da JellySnow Studio, verrà lanciato per Nintendo Switch il 17 giugno. Realizzato in uno splendido stile pixel art fantascientifico, Metal Unit è un'esperienza 2D ricca di azione a scorrimento laterale che racconta la tragica storia della battaglia dell'umanità contro mostri e macchine infernali.

Utilizzando i classici elementi di gioco i giocatori sbloccheranno nuovi oggetti e abilità ad ogni partita. Non mancano armi e attacchi tra cui scegliere. Inoltre, i giocatori possono facilmente adattarsi e adattare ogni sessione al proprio stile di gioco.



"Metal Unit è stato un atto d'amore e fin dall'inizio volevamo farlo arrivare ai giocatori di Nintendo Switch", ha dichiarato Tae Hoon Kim, Art Director di JellySnow Studio. "Non vediamo l'ora di vedere i giocatori indossare le loro tute personalizzate M-Unit 11 e decidere come riprendere il controllo della Terra".



Metal Unit include due modalità di difficoltà, Normale e Inferno, tonnellate di boss, più di 50 tipi di nemici e centinaia di oggetti ottenibili da utilizzare. Metal Unit è attualmente disponibile anche su Steam. Il gioco supporta inglese, tedesco, russo, francese, spagnolo, giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale.



