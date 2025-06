Monitor GIGABYTE MO27Q2A disponibile

GIGABYTE annuncia la disponibilità del monitor gaming MO27Q2A con pannello QD-OLED: il primo display OLED QHD da 280Hz del marchio. Dotato di un refresh rate ultra-rapido di 280Hz, tempo di risposta GtG di 0,03 ms e certificazione VESA ClearMR 15000, il MO27Q2A garantisce un’esperienza di gioco fluida e reattiva, ideale per il gaming di nuova generazione.

Con un pannello OLED da 27” e risoluzione 2560×1440, il MO27Q2A supporta DisplayHDR True Black 400, copre il 99% dello spazio colore DCI-P3, offre un’accuratezza cromatica Delta E<2 e raggiunge una luminosità di picco fino a 1000 nit con la modalità HDR Peak 1000, per contrasti straordinari e immagini vivide. Il monitor è anche compatibile con G-SYNC e supporta AMD FreeSync Premium Pro, garantendo un gameplay fluido e privo di tearing.

Progettato per i gamer competitivi, il MO27Q2A integra funzionalità tattiche avanzate. Ultra Clear, basato sulla tecnologia di inserimento dei fotogrammi neri (BFI), riduce efficacemente il motion blur. Collegando una console da gioco a 120Hz e attivando Ultra Clear, la nitidezza del movimento migliora sensibilmente, avvicinandosi a quella percepita con frequenze di aggiornamento raddoppiate. Tactical Switch 2.0 consente ai giocatori di passare istantaneamente tra i formati 16:9, 4:3 e 5:4 o di ridurre l’area di visualizzazione a 24 pollici, migliorando la concentrazione nelle sessioni FPS. Inoltre, la funzione VRR Anti-Flicker regola in modo intelligente l’intervallo di refresh rate variabile per ridurre lo sfarfallio e mantenere il comfort visivo anche nelle scene più dinamiche.

Per garantire prestazioni costanti e durature, il MO27Q2A integra la tecnologia AI OLED Care di GIGABYTE, che gestisce proattivamente il refresh dei pixel per ridurre il rischio di burn-in. È inoltre dotato di una pellicola termica in grafene e di un sistema di raffreddamento senza ventole su quattro lati, per una dissipazione del calore efficiente e silenziosa anche durante l’uso prolungato.

Grazie alla combinazione di refresh rate elevato, colori precisi e funzionalità tattiche avanzate, il MO27Q2A è pensato per i gamer che cercano prestazioni di alto livello e un’esperienza visiva immersiva.