Nuovo Firmware per il monitor GIGABYTE MO27Q28G

GIGABYTE ha rilasciato ufficialmente la nuova versione firmware per il monitor MO27Q28G, migliorando ulteriormente le prestazioni della sua tecnologia OLED. Questo aggiornamento non solo ottimizza la protezione OLED Care, ma sblocca anche tutto il potenziale della modalità HDR Peak Brightness, offrendo un’esperienza visiva più luminosa e dettagliata.

AI OLED Care potenziato per una protezione più intelligenteIl nuovo firmware introduce un meccanismo OLED Care avanzato che monitora in modo intelligente l’utilizzo e regola dinamicamente le strategie di protezione. Questo estende la durata operativa del pannello OLED mantenendo una luminosità e una precisione cromatica costanti, garantendo prestazioni affidabili e una qualità visiva duratura nel tempo.

Nuove impostazioni APL per ottimizzare la modalità HDR Peak BrightnessIl punto di forza principale dell’aggiornamento è l’aggiunta dell’opzione di controllo “Average Picture Level (APL)”.In modalità HDR Peak 1500, questa funzione consente una luminosità complessiva più elevata e un maggiore senso di profondità e stratificazione.I dettagli nelle zone luminose vengono riprodotti con maggiore precisione, per un effetto visivo più tridimensionale.Gli utenti possono scegliere liberamente tra tre livelli APL in base allo scenario d’uso, rispondendo alle esigenze di chi cerca una luminosità media più intensa:

High: Consigliato per film HDR o giochi AAA. Consente di godere di dettagli ricchi con contrasto e luminosità più elevati, offrendo un’esperienza più immersiva.

Consigliato per film HDR o giochi AAA. Consente di godere di dettagli ricchi con contrasto e luminosità più elevati, offrendo un’esperienza più immersiva. Medium: L’impostazione ideale per l’uso quotidiano. Per produttività, navigazione web o streaming video, gli utenti non devono cambiare modalità per ottenere immagini luminose e vivide, garantendo prestazioni HDR flessibili e stabili.

L’impostazione ideale per l’uso quotidiano. Per produttività, navigazione web o streaming video, gli utenti non devono cambiare modalità per ottenere immagini luminose e vivide, garantendo prestazioni HDR flessibili e stabili. Low: Questa è la modalità HDR Peak 1500 originale. Ideale per contenuti generalmente scuri (come scene notturne). Con un livello APL dell’1,5%, il display può raggiungere fino a 1500 nit di luminosità di picco, rendendo gli elementi più luminosi dell’immagine particolarmente intensi.

Aggiornamento del firmware con un clic e garanzia Premium di tre anniGIGABYTE continua a ottimizzare le prestazioni dei display OLED tramite aggiornamenti firmware continui, garantendo funzionamento stabile e prestazioni costanti nel tempo.Il monitor OLED GIGABYTE include inoltre una garanzia leader nel settore di tre anni, a testimonianza dell’impegno dell’azienda verso qualità e affidabilità del prodotto.

Il nuovo firmware è ora disponibile sul sito ufficiale GIGABYTE. Gli utenti possono completare facilmente l’aggiornamento collegando il monitor al PC tramite cavo USB, scaricando ed estraendo il file del firmware: l’aggiornamento verrà eseguito automaticamente.