GIGABYTE svela AI TOP

GIGABYTE, il marchio di computer leader a livello mondiale, ha annunciato GIGABYTE AI TOP, una soluzione innovativa per l'intelligenza artificiale locale durante l'evento di lancio un giorno prima del COMPUTEX 2024.

Eddie Lin, CEO di GIGABYTE ha dichiarato che GIGABYTE AI TOP nasce attraverso il motto "Train Your Own AI on Your Desk", con l'obiettivo di completare l'ultimo miglio nell'era in forte espansione dell'IA locale. Dopo GIGABYTE AI PC lanciato all’inizio di quest’anno al CES 2024, GIGABYTE AI TOP alimenterà ulteriormente la crescita dell’intelligenza artificiale generativa, come secondo pilastro del quadro strategico di GIGABYTE AI.

GIGABYTE AI TOP è la soluzione completa per i modelli AI da addestrare localmente, con AI TOP Utility, AI TOP Hardware e AI TOP Tutor. L'utility AI TOP è un software reinventato con interfacce utente ed esperienza intuitive, che supporta modelli linguistici di grandi dimensioni fino a 236B di parametri mantenendo privacy e sicurezza.

L'hardware AI TOP offre flessibilità e aggiornabilità rispetto alle tradizionali soluzioni di formazione sul cloud ed è adatto per impianti elettrici standard senza costi aggiuntivi nella costruzione di energia elettrica. Il Tutor AI TOP fornisce consulenza completa per le soluzioni AI TOP, guida intuitiva alla configurazione e supporto tecnico. Tutte queste funzionalità rendono GIGABYTE AI TOP facilmente adattabile sia dai principianti che dai professionisti per avviare i loro progetti di formazione sull'intelligenza artificiale locali.

Nell'hardware AI TOP sono presenti una varietà di prodotti GIGABYTE, tra cui schede madri, schede grafiche, SSD e alimentatori. Uno dei momenti salienti dell'evento è stato la presentazione della Radeon PRO W7900 AI TOP 48G e della Radeon PRO W7800 32G. La loro presenza rende GIGABYTE il primo e l'unico partner di schede grafiche professionali sul mercato che collabora con la serie AMD Radeon PRO.

"La continua ricerca di qualità e affidabilità da parte di GIGABYTE rafforza la nostra partnership con i principali giganti del silicio nel rendere il mondo migliore con l'intelligenza artificiale", Eddie Lin si è rivolto al pubblico durante l'evento di lancio.

GIGABYTE riafferma la sua leadership nel mercato dei PC AI e il suo impegno nella costruzione di un solido ecosistema con leader del settore svelando nuovi dispositivi e soluzioni AI, presentando diversi PC AI e presentando un progetto completo per i progressi dell'IA.