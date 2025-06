Finale Scudetto Serie A: Germani Brescia-Virtus Bologna, orario e diretta TV di gara-3

La Virtus Bologna e la Germani Brescia si affrontano questa sera, martedì 17 giugno, per gara-3 della finale scudetto di Serie A di basket. L’appuntamento è fissato alle ore 20:30 al PalaLeonessa A2A di Brescia, con la serie attualmente sul 2-0 in favore delle V nere.

Nel primo confronto, Bologna ha conquistato la vittoria per 90-87 grazie a una straordinaria prestazione di Tornike Shengelia, autore di 29 punti. In gara-2 la Virtus ha dominato con un secco 75-65, ipotecando la serie con due successi consecutivi.

La Virtus Bologna è approdata alle finali scudetto dopo aver chiuso al primo posto la stagione regolare ed eliminato in semifinale l'Olimpia Milano, campione in carica. La Germani Brescia, terza in classifica, ha raggiunto l'atto finale superando Trapani nella penultima fase dei playoff.

La preparazione della Virtus è stata segnata dalla notizia della malattia di Achille Polonara. Il club ha comunicato ufficialmente che l’atleta è affetto da leucemia mieloide, diagnosticata a seguito di esami medici approfonditi svolti nelle ultime settimane.

Gara-3 sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Nove e DMAX, e sui canali Eurosport. La partita sarà disponibile anche in streaming su SkyGo, Discovery+, NOW e tramite l'app Dazn.