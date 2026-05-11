Napoli-Bologna, orario e probabili formazioni della sfida di Serie A in diretta tv

Napoli e Bologna si affrontano al Maradona dopo due pareggi senza reti nell’ultimo turno di Serie A. La squadra di Conte cerca punti pesanti nella corsa al vertice, mentre i rossoblù vogliono restare agganciati alla zona europea.

Il Napoli torna in campo questa sera per il posticipo della 36esima giornata di Serie A. Gli azzurri ospitano il Bologna allo stadio Maradona lunedì 11 maggio con calcio d’inizio fissato alle 20.45.

La formazione allenata da Antonio Conte arriva dalla trasferta di Como chiusa sullo 0-0, un risultato che ha rallentato la corsa dei partenopei. Anche il Bologna di Vincenzo Italiano è reduce da un pareggio senza gol contro il Cagliari al Dall’Ara.

Per il match contro gli emiliani, Conte dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Milinkovic Savic tra i pali e la linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo spazio a Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez, mentre De Bruyne e Alisson Santos agiranno alle spalle di Hojlund.

Il Bologna dovrebbe invece schierarsi con il 4-2-3-1. Skorupski sarà il portiere, protetto da Joao Mario, Heggem, Lucumí e Miranda. In mediana previsti Ferguson e Freuler, con Orsolini, Bernardeschi e Rowe alle spalle dell’unica punta Castro.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn e potrà essere seguita in diretta televisiva tramite smart tv compatibili con l’app della piattaforma. Lo streaming sarà disponibile anche su dispositivi mobili, pc e tablet attraverso l’app ufficiale e il sito del servizio.