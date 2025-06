Hamilton deluso: La Ferrari non è pronta per vincere il titolo

Lewis Hamilton ha espresso la sua frustrazione dopo l’ennesima gara deludente al volante della Ferrari, chiudendo al sesto posto nel Gran Premio del Canada. Il sette volte campione del mondo, alla sua prima stagione con la scuderia di Maranello, ha riconosciuto i limiti dell’attuale monoposto nella lotta al titolo mondiale.

“Adesso mi sembra chiaro che abbiamo bisogno di aggiornamenti”, ha dichiarato Hamilton subito dopo la gara. “Non so perché non li stiamo portando, ma credo, o almeno spero, che uno arriverà a breve”. Le sue parole evidenziano un certo disallineamento con quanto dichiarato nei giorni precedenti dal team principal Frederic Vasseur.

Secondo Vasseur, infatti, le problematiche della Ferrari non sarebbero risolvibili unicamente con gli aggiornamenti tecnici: “Arriveranno presto sicuramente, ma non penso che le novità tecniche siano il problema principale. Quando fai il record nel primo settore in qualifica, non è che la macchina non funziona o che servano per forza aggiornamenti”, ha spiegato il dirigente francese.

Nonostante qualche sprazzo di competitività, la Ferrari continua a soffrire il confronto con le McLaren e la Red Bull di Max Verstappen. Anche Hamilton lo ha ammesso senza mezzi termini: “Mi sembra chiaro che non abbiamo una macchina per lottare per il campionato. Dobbiamo lavorare per far sì che l’anno prossimo possiamo avere una grande macchina. Non dobbiamo perdere troppo tempo preoccupandoci per questa stagione”.