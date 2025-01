Incidente per Hamilton nei test Ferrari a Barcellona: la SF-23 danneggiata ma il pilota illeso

Lewis Hamilton ha subito un incidente durante il secondo giorno di test privati con la Ferrari SF-23 sul circuito di Barcellona. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:00 locali, quando Hamilton ha perso il controllo della monoposto nella parte finale del tracciato, finendo contro le barriere. Nonostante l'impatto, il pilota britannico è uscito illeso dalla vettura. La Ferrari SF-23 ha riportato danni alle sospensioni e alle componenti aerodinamiche.

Questo incidente ha comportato un ritardo nel programma di test della Scuderia Ferrari. Charles Leclerc, previsto per la sessione pomeridiana, ha dovuto attendere il completamento delle riparazioni della vettura prima di scendere in pista. Leclerc ha condiviso un video sui social media in cui si vede il monegasco uscire dai box sotto un sole radiante, pronto a proseguire il programma di test con la SF-23.

Questi test fanno parte di una serie di prove TPC (Testing of Previous Cars) consentite dal regolamento della Formula 1, che permettono a ogni pilota di utilizzare vetture di due o più anni precedenti per un massimo di quattro giorni e 1.000 km. L'obiettivo di queste sessioni è consentire ai piloti di adattarsi alle vetture e al team, in vista della stagione successiva.

Nonostante l'incidente, Hamilton ha mostrato ottimismo riguardo al suo adattamento alla Ferrari. In un'intervista precedente, aveva dichiarato di essere "totalmente a posto" con l'attesa fino al prossimo anno per il suo primo test con la Ferrari, riconoscendo che ciò potrebbe rendere più difficile l'inizio della sua nuova avventura.

La Scuderia Ferrari ha pianificato ulteriori test con la SF-24 a Barcellona e in Bahrain, utilizzando il monoplaza del 2025, per prepararsi al meglio per la prossima stagione. Le aspettative sono alte, considerando l'arrivo di Hamilton e l'impegno del team nel migliorare le prestazioni della vettura.

