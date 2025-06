Fritz conquista l'Atp di Stoccarda: Zverev si arrende in finale sull'erba

Taylor Fritz ha vinto il titolo all'Atp di Stoccarda, battendo in finale il numero 3 del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6(0). L'americano si è imposto con autorità sull’erba tedesca, grazie a un servizio impeccabile e a un gioco solido nei momenti decisivi.

Per Zverev, ancora nessun titolo sull’erba: il 28enne di Amburgo ha visto sfumare la vittoria in casa appena undici giorni dopo l’uscita di scena al Roland Garros. Nonostante il sostegno del pubblico e il favore del ranking, il tedesco ha faticato a contrastare la potenza dell’avversario.

La finale, inizialmente programmata per il tardo pomeriggio, è stata anticipata dagli organizzatori a causa del rischio pioggia. Sul punteggio di 1-1 nel secondo set, il match è stato comunque interrotto per circa 80 minuti a causa di un acquazzone. Alla ripresa, Fritz ha mantenuto la concentrazione, mentre Zverev ha mostrato segni di nervosismo e difficoltà nel trovare ritmo nei game di risposta.

Nel tie-break decisivo, l’americano non ha concesso nulla, chiudendo 7-0 e conquistando il suo primo titolo stagionale. Con questa vittoria, Fritz conferma la sua solidità anche sui campi in erba in vista della stagione londinese.