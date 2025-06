Finale Atp Stoccarda 2025: Zverev sfida Fritz oggi alle 14 – precedenti, diretta tv e streaming

Oggi, domenica 15 giugno, si disputa la finale dell’Atp 250 di Stoccarda. A contendersi il titolo sul campo in erba tedesco saranno Alexander Zverev e Taylor Fritz, attualmente numero 4 e numero 3 del mondo nel ranking ATP.

Lo statunitense Fritz ha raggiunto l’ultimo atto del torneo dopo aver superato in semifinale Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5). Dall’altra parte del tabellone, Zverev ha avuto la meglio su Ben Shelton in due tie-break: 7-6 (10-8), 7-6 (7-1).

La sfida tra Zverev e Fritz inizierà alle ore 14:00. Si tratta del tredicesimo confronto tra i due: il bilancio attuale è di 7 vittorie a 5 per Fritz, che si è imposto anche nell’ultimo incrocio, andato in scena alle ATP Finals 2024 di Torino.

La finale dell’Atp Stoccarda sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis, con copertura anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max. Sarà possibile seguirla anche in streaming su Sky Go e Now.