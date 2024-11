Fritz supera Zverev e conquista la finale delle ATP Finals di Torino

Taylor Fritz ha raggiunto la finale delle ATP Finals di Torino, superando Alexander Zverev in una semifinale combattuta conclusasi con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6(3). Con questa vittoria, Fritz diventa il primo tennista statunitense a raggiungere la finale del torneo dal 2006.

Nel primo set, Fritz ha mostrato un tennis di alto livello, imponendosi con un 6-3 su Zverev, che ha faticato a mantenere il proprio servizio. Il tedesco, numero 2 del mondo, ha reagito nel secondo set, vincendolo con lo stesso punteggio. Il terzo set è stato equilibrato e si è deciso al tie-break, dove Fritz ha concesso solo tre punti all'avversario, assicurandosi così la vittoria.

Fritz, attualmente numero 5 del ranking ATP, attende ora di affrontare in finale il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Casper Ruud, in programma questa sera alle 20:30.

Jannik Sinner travolge Ruud - vola in finale Atp Finals contro Fritz - Jannik Sinner ha conquistato la finale delle ATP Finals 2024 a Torino, superando Casper Ruud con un netto 6-1, 6-2 in appena 1 ora e 9 minuti. Il tennista italiano, attuale numero 1 del mondo, ha mantenuto un perfetto record di vittorie nei tre precedenti incontri diretti con il norvegese.

Zverev elimina Alcaraz dalle ATP Finals: il tedesco avanza in semifinale - Zverev elimina Alcaraz dalle ATP Finals: il tedesco avanza in semifinaleA Torino, Alexander Zverev ha sconfitto Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5), 6-4, qualificandosi per le semifinali delle ATP Finals. Il tedesco, già certo del passaggio del turno dopo le vittorie su Rublev e Ruud, ha consolidato la sua posizione nel gruppo 'Newcombe'.

Sinner trionfa su Medvedev: terza vittoria e semifinale alle ATP Finals - Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev nel terzo incontro del gruppo Ilie Nastase alle ATP Finals 2024 di Torino, qualificandosi per le semifinali come primo del girone. Il numero 1 del mondo, già certo della posizione e della qualificazione prima dell'incontro, ha superato il russo con il punteggio di 6-3, 6-4 in 1 ora e 13 minuti, concludendo la fase a gironi con tre vittorie su tre.