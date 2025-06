Allerta Meteo, caldo in aumento: 11 città da bollino rosso, in arrivo temporali

Home / Social News / Allerta Meteo, caldo in aumento: 11 città da bollino rosso, in arrivo temporali

L’estate si fa sentire con forza, portando temperature record e allerta rosso in ben 11 città italiane. Dopo un sabato rovente, domenica 15 giugno si preannuncia ancora più calda, con temporali in arrivo per alleviare l’afa. È il momento di prepararsi a fronteggiare il grande caldo: ecco cosa sapere per proteggersi e vivere al meglio questa giornata intensa. Restate aggiornati e adottate i giusti accorgimenti per affrontare questa ondata di calore.