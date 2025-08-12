Meteo, caldo record in Italia: 11 città da bollino rosso, mercoledì saliranno a 16

L’Italia continua a fare i conti con una forte ondata di caldo e afa, con l’allerta per le alte temperature che cresce in molte delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute nei bollettini giornalieri.

Da oggi fino a mercoledì è previsto un ulteriore aumento delle temperature. Oggi, martedì 12 agosto, sono 11 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Torino, Milano, Perugia, Rieti e Roma. Domani, mercoledì 13 agosto, il numero salirà a 16, includendo anche Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo.

Oggi il bollino arancione riguarda Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo, mentre il bollino giallo è stato assegnato ad Ancona, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Trieste. La situazione appare meno critica al Sud, dove si registrano sei città con bollino verde: Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara e Reggio Calabria.

Per tutta la settimana che precede Ferragosto, e anche nel giorno della festa, l’anticiclone africano Caronte continuerà a influenzare il Paese, portando cielo sereno e temperature elevate su gran parte del territorio. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, le uniche eccezioni saranno alcune zone montuose, dove tra martedì 12 e mercoledì 13 potrebbero svilupparsi temporali di calore in grado di offrire un po’ di refrigerio.

Caronte dovrebbe iniziare a indebolirsi solo nell’ultima parte del mese, ma una vera rinfrescata non è ancora certa. Fino ad allora, l’Italia dovrà affrontare un caldo opprimente con valori ben superiori alle medie stagionali.