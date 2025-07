Meteo, caldo estremo in Sicilia: Palermo bollino rosso, 6 città in allerta arancione

L’ondata di caldo record che sta investendo l’Italia sta creando una vera e propria emergenza climatica, con Palermo in bollino rosso e sei città in allerta arancione. Mentre il Nord affronta temporali intensi, il Sud si prepara a temperature da record, mettendo a rischio salute e sicurezza. La situazione richiede attenzione e comportamenti responsabili: è fondamentale adottare tutte le precauzioni per proteggersi dal caldo estremo.

L'ondata di caldo record che sta investendo l'Italia divide il Paese in due: da un lato il Nord colpito da temporali violenti, dall'altro il Sud che affronta temperature roventi. Il bollettino del Ministero della Salute, aggiornato per oggi, martedì 22 luglio, evidenzia la situazione critica in diverse città italiane monitorate per il rischio legato alle alte temperature.

Palermo è l’unica città con bollino rosso, indicatore del massimo livello di allerta per le ondate di calore. Sei città sono invece contrassegnate dal bollino arancione: Campobasso, Catania, Latina, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Sono dodici le città in allerta gialla, tra cui Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Frosinone, Messina, Napoli, Perugia, Rieti e Venezia. Le restanti otto città monitorate restano in zona verde: Bolzano, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

Per domani, mercoledì 23 luglio, il bollino rosso sarà assegnato a Campobasso e nuovamente a Palermo. Nessuna città in arancione, ma salgono a quindici quelle in allerta gialla: Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Venezia. Rimangono in verde Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Milano, Napoli, Torino, Verona e Viterbo.

La Sicilia continua a essere stretta nella morsa dell’afa. La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte per le successive 24 ore. L'allerta sarà rossa su gran parte dell’Isola, ad eccezione delle province di Trapani e Agrigento, dove resterà arancione. A Palermo le temperature raggiungeranno i 36 gradi, con attivazione del livello 3, il massimo, per le ondate di calore.