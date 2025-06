Sampdoria-Salernitana: orario, formazioni e diretta tv del playout salvezza di Serie B

Si apre il playout di Serie B con una sfida cruciale per la permanenza nel campionato cadetto. Oggi, domenica 15 giugno, la Sampdoria affronta la Salernitana nell’andata dello spareggio salvezza, in programma allo stadio Marassi di Genova con fischio d’inizio alle ore 20:30.

I blucerchiati, retrocessi al termine della stagione regolare per via del terzultimo posto, sono stati successivamente ripescati al playout grazie alla penalizzazione e al fallimento del Brescia. La Salernitana, invece, ha chiuso al sedicesimo posto con 42 punti, uno in più della Samp.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre per l’andata del playout:

Sampdoria (3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Benedetti, Ioannou; Sibilli, Coda. Allenatore: Evani

Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Caligara, Corazza; Tongya, Hrustic; Simy. Allenatore: Marino

La partita sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su DAZN, visibile su smart TV e dispositivi compatibili. Sarà inoltre disponibile in streaming tramite l’app ufficiale e il sito web della piattaforma.