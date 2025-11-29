Milan-Lazio: diretta tv, orario e probabili formazioni del big match di Serie A

Anna Spiotta | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan accoglie la Lazio oggi, sabato 29 novembre, nell’anticipo serale della tredicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45, con l’incontro disponibile in diretta tv e streaming.

I rossoneri arrivano dal successo nel derby contro l’Inter e puntano a una nuova vittoria che permetterebbe loro di salire momentaneamente in vetta con 28 punti. La Lazio, attualmente a quota 18, cerca un risultato utile per rimanere agganciata alla zona europea.

Il Milan di Allegri deve fare a meno di Pulisic, pedina fondamentale nello scacchiere rossonero.

Probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

Dove vedere Milan-Lazio in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv da Dazn e sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Lo streaming è disponibile sull’app di Dazn, su Sky Go e su Now.