Squid Game 3: trailer ufficiale e data d'uscita su Netflix della stagione finale

Squid Game 3: trailer ufficiale e data d'uscita su Netflix della stagione finale

È stato rilasciato il trailer ufficiale della stagione conclusiva di Squid Game, la serie sudcoreana che ha conquistato il mondo. L'appuntamento con i nuovi episodi è fissato su Netflix per il 27 giugno, data in cui il pubblico scoprirà l’epilogo di una storia che ha tenuto milioni di spettatori con il fiato sospeso. In questa stagione 3, il protagonista Gi-hun (interpretato da Lee Jung-jae) torna in scena dopo aver perso il suo migliore amico nei giochi mortali e aver toccato il fondo, ingannato dal misterioso Front Man (Lee Byung-hun), che ha agito sotto copertura per manipolare l’intero sistema dall’interno. Leggi anche Squid Game 3: teaser ufficiale della stagione finale in arrivo su Netflix il 27 giugno Gi-hun è determinato a fermare i giochi una volta per tutte, mentre il Front Man prepara la sua prossima mossa. Le scelte compiute dai giocatori sopravvissuti si rivelano sempre più cruciali e devastanti, in un’escalation di tensione che accompagna ogni singolo round. Il creatore Hwang Dong-hyuk, già premiato ai Primetime Emmy Awards come primo asiatico a vincere la regia di una serie drammatica, è nuovamente al comando del progetto come regista, sceneggiatore e produttore. Ha promesso un finale memorabile che darà una chiusura definitiva all’intera saga. Il cast della stagione include, oltre a Lee Jung-jae e Lee Byung-hun, anche Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Wi Ha-jun, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Jo Yu-ri, Chae Kuk-hee, Lee David, Roh Jae-won e Jun Suk-ho. Da segnalare la partecipazione speciale di Park Hee-soon. Mentre il conto alla rovescia prosegue, fan da tutto il mondo si preparano a scoprire se ci sarà speranza per l’umanità oppure se l’orrore dei giochi prevarrà fino all’ultimo istante.

Squid Game: Season 3 | Final Games Trailer | Netflix