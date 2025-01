Netflix, Squid Game 3: svelata la data di uscita e le novità della terza stagione

Squid Game avrà una terza stagione e, secondo un'indiscrezione, la data di uscita sarà il 27 giugno 2025. Netflix ha confermato l’arrivo del nuovo capitolo, anticipato da un breve trailer pubblicato dall’account YouTube di Netflix Corea, poi rimosso. Nonostante l’assenza di un annuncio ufficiale, il trailer riportava chiaramente la data di rilascio.

La terza stagione introdurrà un nuovo elemento iconico: Chul-su, una bambola maschile, che farà da contraltare alla celebre Young-hee. Dopo il successo della seconda stagione, uscita il 26 dicembre 2024, l’attesa per il proseguimento della serie è alle stelle.

Squid Game 2 ha ripreso la narrazione tre anni dopo la vittoria del giocatore 456, Seong Gi-hun. Tormentato dai ricordi degli orrori vissuti, Gi-hun decide di tornare nel gioco, non come concorrente, ma come vendicatore, con l’obiettivo di smascherare i creatori dell’arena mortale. La seconda stagione ha introdotto nuovi personaggi, interpretati da Park Gyu-young, Jo Yu-ri e Kang Ae-sim, arricchendo il cast originale e proponendo sfide ancora più spietate. Tra tensione e momenti di umorismo, la serie ha affrontato tematiche sociali e dinamiche psicologiche, pur ricevendo critiche per aver attenuato la carica di denuncia sociale che aveva caratterizzato la prima stagione.

L’evoluzione narrativa e la pressione per replicare il successo della prima stagione hanno diviso il pubblico, ma la regia di Hwang Dong-hyuk ha continuato a mantenere alto il livello visivo e drammaturgico. La terza stagione punta ora a riconquistare i fan con nuovi colpi di scena e un ritorno alla critica sociale che ha reso la serie un fenomeno globale.

